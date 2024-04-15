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資料中心投資潮擴散

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta等四大雲端服務供應商（CSP）擴大全球資料中心投資，近期重兵前進日本、東南亞及台灣等地，伴隨歐美、中東AI相關投資百花齊放，全球AI投資熱潮持續增溫，推升台灣相關供應鏈出貨同步看俏。

微軟除北美地區外，近來持續擴大亞太市場布局，瞄準澳洲、印尼、韓國、馬來西亞、台灣和印度等地。微軟2020年時曾宣布在台灣投資成立資料中心，外傳今年將有具體進展。

微軟近期也宣布，將於2025年前投資29億美元建置日本資料中心。

Google目前資料中心主要集中美國及歐洲，亞洲資料中心主要在台灣、新加坡等地，2023年3月啟用位於日本千葉縣的資料中心。

Google彰濱資料中心為其位於台灣的首座資料中心，已完成三期擴建，目前使用量和服務範圍相較2013年啟用時，已增加超過五倍，是Google在亞洲規模最大的資料中心。

亞馬遜AWS目前資料中心除現有的美國維吉尼亞州和俄勒岡州外，也將在海外多個國家大手筆啟動擴建案，預計2027年前斥資2.26兆日圓（約150億美元），擴大日本雲端運算基礎設施，並將斥資逾50億美元投資墨國、斥資逾53億美元投資沙烏地阿拉伯，也傳出擬在南韓、台灣新建資料中心。

在網路安全與隱私疑慮下，日本政府限制個資轉往海外資料中心，因此近來微軟、Google、亞馬遜AWS等都擴大對日本資料中心的投資。

日本

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