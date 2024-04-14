野村看台積電：受惠英特爾將大舉釋單 大升目標價至975元

在台積電18日法說前，野村證券釋出最新報告指出，台積電CoWoS先進封裝產能今年將成長100%，明年成長50%-60%。基於營運前景看好，野村持續建議「買進」台積電（2330），目標價更由700元大升至975元，與高盛證券並列外資圈最高。

野村指出，展望未來，二大關鍵因素推升台積電成長，分別為中央處理器（CPU）與人工智慧（AI）。其中，CPU方面，英特爾可望加速釋單以降低18A製程風險；AI則驅動客戶提高對於2奈米製程的興趣，例如超微。不過，台積電在18日法說時應該不會宣布調高今年的資本支出。

野村將台積電今年的預估營收上調2.5%，今年預估每股稅後純益（EPS）則從37.42元上調到38.82元，並預估台積電2024-2025年的AI營收將成長12-16%，遠高於2023年的不到10%。

報告指出，台積電今年來股價表現出色，漲幅是台股大盤的兩倍以上。不過，台積電股價重新評價（本益比從10倍上揚到20倍）產生的漲幅仍低於費城半導體指數（本益比從12倍上揚到27倍）。野村以台積電明年的預估獲利來推算，目標價從700元大幅調高到975元。