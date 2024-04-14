台積電、輝達可能被超越嗎？ 這些科技大廠來勢洶洶

摘要 全球處在AI供應鏈中的科技大廠都在玩「策略聯盟」，為何？在市場好的時候，大家可以靠各自的力量發展；情況危急時，就需要資源整合、優勢互補，因為速度就是一切。

全球科技產業正在發生重大變化，AI快速改寫一切，每一個廠商都要急起直追，「策略聯盟」是目前最佳方式。

2024年的AI大贏家是輝達和微軟，但其他廠商也不甘示弱。彭博報導，蘋果正在和Google洽談，計畫在iPhone內建置AI引擎Gemini。

這是一個有趣的新聞，基本上，蘋果和Google是兩個被輝達和微軟打敗的難兄難弟，互相抱團取暖。

蘋果最近流年不利、有很多利空，包括取消電動車計畫、中國業績下滑、AI政策不明確，以及Vision Pro頭盔銷售不如預期。

Google原為AI龍頭，2014年收購AI公司Deepmind，其旗下的AlphaGo 2016年打敗南韓棋王、創造歷史。但2022年底OpenAI突然竄起，AI聲勢逐漸超越Google；2023年Google為了回應ChatGPT，也推出自己的AI，結果功能有限、市場大失所望，反而造成市值大跌。OpenAI近期又推出AI影片生成式軟體Sora，造成更大轟動。

在市場好的時候，由於大家都具有一定實力，可以靠各自力量發展；但情況危急時，就需要資源整合、優勢互補，速度重於一切！

另外一個觀察是，台積電為了強化AI業務，近期傳出和南韓DRAM廠SK海力士，組成一個「One Team」聯盟，共同開發專用於AI領域的下世代高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory, HBM），聯手對抗三星。

三星雖是南韓最大公司，但在開發用於AI的記憶體晶片，SK海力士實力更強。台積電是晶圓代工龍頭，和SK海力士合作，不僅可以強化AI晶片與記憶體的整合，還能挑戰三星，打破台積電視南韓為對手的立場！

第三個值得注意的結盟是，台灣晶圓代工二哥聯華電子和英特爾，在1月時宣布雙方將合作開發12奈米製程平台，震驚市場。這兩家為競爭對手，因此外界不懂為何英特爾要找聯電合作。

這是另外一個市場落後者結盟、挑戰領導者的例子。由英特爾提供製造產能，聯電則提供設計和資源方面經驗，未來運用英特爾晶圓廠現有設備，將可大幅降低前期投資；換言之，聯電提供技術，英特爾負責生產。

由於英特爾有美國政府大力資助，所以可以拿到許多資金；聯電技術領先，而美國市場對其非常重要，所以雙方各取所需、一拍即合。

2017時，聯電宣布不再投資12奈米以下先進製程，因為資本支出太高，無法和台積電競爭。但現在中國許多廠商紛紛踏入成熟製程領域，聯電長期聚焦發展22、28奈米，在中國業者競爭壓力下，聯電不得不往先進製程布局，和英特爾形成「有錢出錢、有力出力」的策略聯盟。

近期，輝達稱霸AI全球市場，引起其他科技大廠反彈。近期路透社報導，高通（Qualcomm）、Google、英特爾將共組聯盟，開發一套支援各類AI加速器的工具，打破目前輝達藉由CUDA軟體平台「軟硬通吃」的模式，這又是一個結合次要敵人，打擊主要敵人的案例。

不管是蘋果、輝達或台積電，單打獨鬥的時代已經過去，沒有永遠的敵人或朋友，未來全球科技將是合縱聯盟、優勢互補的格局！

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