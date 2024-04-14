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AI 和減肥藥雙引擎 定期定額科技與生技成果佳

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

ChatGPT 問世讓人們見識到AI在提高生產力上的能力，激起了一波AI投資熱潮，對AI的旺盛需求也助推 Nvidia、微軟等科技巨頭股價表現強勢，無獨有偶，在生技製藥領域也有一個堪比AI的題材，那就是「減肥藥」，領頭羊是諾和諾德(Novo Nordisk)與禮來藥廠(Eli Lilly)，近期甚至陸續發現 GLP-1減肥藥還可用於治療心血管、腎衰竭等疾病，也讓減肥藥領域與AI一樣開啟了一波大廠軍備競賽。而隨AI與減肥藥可能帶起了新一波產業革命，對於想參與行情的投資人而言，不妨考慮以定期定額方式來投資科技和生技股

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，2023年生成式AI成為市場主流，並重新點燃投資者對AI晶片、軟體、運算基礎設施公司的興趣，因市場認為AI是智慧型手機以來影響科技產業最大的事件。富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，團隊正持續關注減肥藥前景，諾和諾德與禮來藥廠是領先者，但其他生技公司也致力於開發 GLP-1藥物，安進預計將在2024年稍晚獲得臨床數據，日前被羅氏(Roche)收購的 Carmot Therapeutics 則正在進行注射型GLP-1藥物二期臨床試驗，口服型GLP-1藥物也處於一期臨床試驗階段。

隨市場對AI與減肥藥的需求爆發，研究機構紛紛給出了樂觀的預估，Statista Market Insights (2023.6)便預計生成式AI市場規模至2030年可望達到2070億美元，複合年增長率(CAGR)達24%，而醫藥資訊顧問公司IQVIA(2024.1)則預計，至2028年的五年，肥胖領域醫療支出複合年增長率(CAGR)可望達到24-27%，是所有治療領域中最高。

富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦在AI、雲端運算等「數位轉型」主題，前十大持股中包含了 Nvidia、微軟、AMD 等AI領域指標股，企圖抓穩生成式AI投資契機，而富蘭克林坦伯頓生技領航基金則大小通吃策略，布局產品線多元、營運穩健的大型股外，也持有具題材、爆發力強、可望受惠於併購活動回溫的中小型股。

富蘭克林證券投顧表示，科技股和生技股的共同點是，波動度向來高於其他產業，使得投資人難以抓穩投資良機，但這不代表投資人與投資科技股和生技股無緣，長期來看，科技股可望持續受異於科技發展趨勢，而生技股則擁有人口高齡化以及隨之而來龐大醫療支出等長線題材加持，因此一個參與科技股與生技股長期投資趨勢的良方是「定期定額」，根據統計，任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數以及 NBI 生技指數三年都能取得不錯的成果，平均漲幅分別達20.2%、25.04%(表一，理柏資訊，原幣計價)，正報酬機率均超過八成，此外，投資人也可藉由美國穩定月收益平衡型基金為核心並搭配定期定額投資科技或生技基金來打造攻守兼備的投資組合，並共享科技股中長期投資利基。

AI 生技股

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