智慧移動展 大廠秀科技

台灣智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）將於4月17日至20日在南港展覽館盛大開幕，包括台達電（2308）、泓德能源、士林電機、研華、德州儀器等業者將參展，藉此大秀自家產品，搶攻市場。

台灣智慧移動展由外貿協會主辦，該展會以2035年未來世界的移動為概念，完整呈現電動車與自駕車生態系，整合三電系統、IOV、5G、資安、車載娛樂、人車溝通及共享平台等解決方案，向國際展現台灣優勢。

今年展會共分為六大區域，包括生態系及整車、智能駕馭及聯網科技、電能驅動及製造設備、充電解決方案、智慧交通、新創展區等，並將邀請全球重量級專家如義大利電動超跑Automobili Estrema、捷克電池協會，剖析智慧移動市場趨勢及創新技術。

此外，2024年「台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）」、「台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）」及「台灣國際智慧移動展」將共同展出，呈現汽機車及智慧移動生態系，涵蓋車輛零配件、車用電子產品、新能源、車輛安全、電動車及自駕技術解決方案，打造完整的展示及交流平台。

據悉，今年上述三大展共計來自19國1,000家參展企業、2,700個攤位展出，已吸引超過100國、逾千位國際業者預登參觀，商機可期，同時展會也將舉辦多場論壇，帶領參觀者深入三展展區，一訪亮點參展企業。

外貿協會指出，面對科技的演進、淨零永續趨勢的挑戰、供應鏈的跨界與重組，Taipei AMPA、Autotronics Taipei及2035 E-Mobility Taiwan三展將提供企業策略布局以及創新思維的解決方案。