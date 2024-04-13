iPhone傳導入聊天機器人

除了Mac系列產品將導入蘋果的人工智慧（AI）晶片之外，外傳蘋果最重要的營收來源iPhone，今年下半年也將導入AI功能，可望進一步刺激iPhone銷售，帶動台積電（2330）、鴻海（2317）與大立光（3008）等供應鏈下半年業績看俏。

彭博先前報導，蘋果計劃在iPhone新的作業系統搭配聊天機器人，採用Google Gemini的AI技術，蘋果雖然也將推出自己的AI引擎，但主要是負責幕後工作。同時，蘋果也傳出計劃今年推出iOS 18作業系統，將iPhone主畫面變得更客製化。若如此，將是iPhone作業系統多年來最重大更新，有機會吸引更多消費者成為果粉。

蘋果在大陸市場面臨很大挑戰，尤其在華為高階手機競爭下，蘋果市占率正在流失，因此，蘋果近期也在大陸市場罕見打折扣戰，執行長庫克也親自前往站台，期盼拉抬iPhone銷售量。

蘋果行銷主管喬斯維亞克表示，今年的蘋果全球開發者大會（WWDC）活動將「絕對不可思議」（Absolutely Incredible），顯然暗示將有「AI」的重大發表。今年WWDC也維持2020年來的作法，免費在蘋果網站開放應用程式（App）開發者線上參與，並承諾有「令人興奮的新計畫」。