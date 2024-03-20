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台積電落腳助漲房市 建商：故宮南院前車之鑑炒作3波

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，圖為施工中的嘉科園區。圖／聯合報資料照片
台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，圖為施工中的嘉科園區。圖／聯合報資料照片

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，房市提前反映利多行情，每坪漲到30萬元，周邊農地也飆漲，建廠地太保市是否適居也引起網友PTT發文討論；陳姓建商說，2001至2015年故宮南院籌設到開館，其間房市炒作3波，吸引各地投資客，因故宮南院未形成外溢效應，投資客大多套牢，直到現在才逐漸解套。

去年5月嘉科學園區月動土同步招商，園區所在地縣治太保從2022年選址公布後，房地產價格開始上漲，每坪從10萬元翻倍漲逾20萬元，近來「華泰名品城」Outle確定得標高鐵特定區土地，行政院副院長鄭文燦宣布台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，利多消息助漲房市，新建案房價出現每坪3字頭，讓地方人士感嘆，收入積蓄追不上房價。

陳姓建商說，目前太保房價過熱，偏離一般行情，以投資客居多，房市是否有增值潛力，要看預售房屋點燈率，生活機能是否完善？是否能「集市」有人潮？過去故宮南院籌設到開館其間房市炒作3波，吸引各地投資客，台積電建廠房市利多已經提前反映，等到建廠完成投廠就業人口，約需4至5年後，現在投資房市要「居高思危」。

故宮南院2015年底開館試營運，當時縣治特區周邊房市交易上揚，房仲業，交易量上揚1至2成，預售屋及新成屋上漲，百坪豪宅總價超過1500萬元，又有稻江、台體大、大同等大專院校及長庚醫院，吸引許多建商蓋房， 後因故宮南院營運未形成外溢效應，周邊人口未增加，陸客不來，有飯店關門，還有飯店轉型公寓大樓。

如今大同技術學院即將退場，稻江學院也停辦退場，台體大停辦嘉義分，大學城無法形成，許多投資客當年砸千萬買房套牢，隨著馬稠後產業園區廠商進駐、嘉科園區施工、無人機創新研發基地設立，產業活絡，房市又活絡，讓套牢投資客逐漸解套。

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，圖為周邊建設公司投資興建中的公寓大樓。圖／聯合報資料照片
台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，圖為周邊建設公司投資興建中的公寓大樓。圖／聯合報資料照片

房市 故宮南院

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