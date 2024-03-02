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台達電去年第4季獲利優於預期 法人估今年 EPS 上看14元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台達電（2308）公布去年第4季財報，雖營收季、年雙減，但毛利率由前季的29.57%提升至30.40%，表現優於預期，並受惠於業外收益提升且稅率持穩，稅後純益129.6億元，季減4.1%、年增13.4%，每股稅後純益（EPS）3.45元，整體獲利表現優於市場預期。

台達電去年營收4,012億元，年增4.3%，其中電源及零組件營收增長，自動化、基礎建設營收小幅下滑；雖毛利率較低的電動車相關應用佔營收比重提升，但因其達經濟規模，獲利能力提升，且 AI 伺服器電源毛利率較高，毛利率由2022年的28.81%略升至29.21%並因業外收益相對較佳、稅率平穩、非控制權益提升，稅後純益333.9億元，年增2.2%，EPS為12.86元。

展望2024年，法人機構指出，電動車相關事業將持續增長，加上全球伺服器市場需求有望回升，且 AI 伺服器電源成長動能較佳，並在消費性電子、自動化、基礎建設在經歷2023年低迷市況後，2024年需求將相對較佳下，預估全年營收4,366億元，年增8.8%，毛利率約略平穩，若業外收益、稅率表現平穩，預估稅後純益370.5億元，年增10.9%，EPS上看14.2元。且電動車、資料處理中心、AI 伺服器電源等需求增長，有助於營運表現，預估今年營運動能續揚，持續看好台達電長期發展。

台達電 營收

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