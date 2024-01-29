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愈晚買房愈吃力！全台購屋壓力加重程度最多五縣市曝

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
近五年全台購屋壓力加重程度最多五縣市。資料來源/東森房屋
近五年全台購屋壓力加重程度最多五縣市。資料來源/東森房屋

全台房價高漲，民眾的購屋壓力也隨之加重，依據內政部不動產資訊平台資料顯示，2023年第3季全國房價所得比高達9.86倍，再創歷史新高，且與2019年同期的8.47倍相比，短短5年時間就增加了1.39倍。

另外，進一步對比5年來各縣市房價所得比變化，台南民眾的購屋壓力加重程度最為顯著，從2019Q3的6.93倍增加到2023Q3的9.49倍，增加了2.56倍，其後依次是台中市增加2.35倍、高雄市增加2.18倍、台北市增加1.94倍、嘉義市增加1.87倍。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，房價所得比為中位數住宅價格佔中位數家戶可支配所得的比例，當家戶可支配所得成長幅度遠遠追不上住宅價格漲幅的時候，房價所得比自然就會愈來愈高。

目前全國房價所得比為9.86倍，雖然增加幅度與前幾年房價瘋漲的階段相比，的確有所收斂，但仍刷新了歷史新紀錄，購屋民眾幾乎要不吃不喝近10年的時間才能買得起一間房，購屋壓力之沉重可見一斑。

黃勝暉表示，觀察全台購屋壓力加重程度最多的五大縣市，有三個縣市都位於南部，即排名第1的台南市、排名第3的高雄市和排名第5的嘉義市，最近幾年政府為了支持南台灣的發展，在交通建設、產業升級、科學園區等眾多方面都做出了不少努力，不僅吸引了國內外知名企業的進駐，還吸引了大量嗅覺敏銳的建商和投資族群，導致近年南部縣市房價迅速補漲，民眾的購屋負擔愈發沉重。

排名第2的台中市也是建設題材相當豐沛的地區，近年來受惠於台積電、中科、台商回流設廠等利多話題的發酵，台中市房價突飛猛進，目前台中市的房價所得比僅次於雙北，高達11.74倍。

至於排名第4的台北市，雖然最近幾年台北的房價漲幅不如其他縣市驚人，但台北市房價身處全台天花板，只要稍微上漲一點，最終反映到總價上面就會是相當明顯的變化，購屋族的壓力也會大幅攀升。

黃勝暉指出，近幾年政府加緊推動招商引資，確實取得了不錯的成效，只不過產業的發展就預示著企業會進來、就業人口會移入、居住人口會變多，這也就會間接導致房價上漲、民眾的買房負擔加重。

建議政府在聚焦投資開發之餘，也應積極關注區域不動產市場的變化，並加快興建社宅、包租代管的腳步，讓民眾在享受經濟紅利的同時，無需額外承受日益加重的購屋負擔，讓民眾能夠真正做到安居樂業，讓房市能夠健康發展。

房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

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