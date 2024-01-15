承業醫輻照廠拚查廠過關 擬接半導體業訂單

承業醫（4164）投資10億、規劃五年的輻照滅菌事業今年將正式起跑，公司總經理李明倫表示，集團位於竹科銅鑼園區的輻照工廠本周將接受核能安全委員會查廠，一旦通過有望自2月起接受各行業委託滅菌訂單，甚至可接到半導體晶圓及零組件訂單。

承業醫為高階品牌醫療設備的銷售大廠，多年來發展出醫療設備、租賃及連鎖藥局等三大事業，在長照及寵物市場也有布局。新冠疫情去年退燒後，各醫學中心及區域醫院對醫療設備的採購需求大增，帶動承業醫2023年營收38.8億元，年增30.4%，其中第4季營收約14.5億元，年増與季增雙雙成長近1倍。法人估計，承業醫去年全年獲利將創歷史新高，每股稅後純益（EPS）將有機會挑戰3元。

李明倫表示，看好各醫院大型醫療設備更新及擴增需求不斷，再加上2022年併購的富康活力連鎖藥局也將由40家連鎖門市繼續擴展15至20家，承業醫今年業績有望雙位數成長。

在現有事業之外，李明倫表示，承業醫投資近十億元、規劃五年的輻照工廠今年也將正式起跑。他說明，過去許多行業利用環氧乙烷（EO）進行相關產品滅菌，卻面臨時間過長、易燃易爆、及致癌風險等問題，各國已陸續對環氧乙烷祭出管制措施。

相對的，承業醫長期合作夥伴、比利時IBA公司開發的光子照射滅菌、與電子照射滅菌系統，因具備安全、高效、無汙染及危害等優勢，已成為國際上各項民生及工業產品的滅菌新配備。承業醫在銅鑼園區建造的輻照工廠，就是與IBA合作建置，為國內唯一輻照滅菌廠，本周接受核安會查廠通過後，自2月就可正式啟用。

李明倫表示，承業醫的輻照滅菌廠可接單的行業別相當廣，今年第1季起將先接受農產品及中藥材的委託訂單，自第3季起客戶可延伸到醫材廠商；承業醫目前也正與多家半導體晶圓廠洽談合作，若順利有也有機會今年年中開始接半導體業的滅菌訂單。

李明倫表示，這座輻照滅菌廠目前有兩條輸送帶，滅菌接單量可依市場需求進行設備功率的放大。依照承業醫規劃，若明年能達到24小時運轉，依最低收費標準每立方米5,000元起跳，全年可創造業績挑戰50億元，毛利率可達六成以上。