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大聯大將斥資15.18億元參與文曄現增案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
大聯大董事長黃偉祥 。圖/聯合報系資料照片
大聯大董事長黃偉祥 。圖/聯合報系資料照片

半導體通路商大聯大（3702）今（29）日舉行董事會，決議參與文曄現增案。這也是繼祥碩後，又一重要法人股東決議參與認購文曄現增普通股，大聯大目前持有文曄約15.79％股權，因此將斥資15.18億元參與文曄增資

文曄正規畫現金增資1.35億股，發行價格為95元，估算其股本約將因此稀釋13％，規畫其中75％由原股東認購，15％由員工承購，另外10％公開承銷，現增最後繳款日為2024年1月2日。預料增資案順利完成，將可募128.25億元資金。文曄公告表示，此此現增主要是希望償還銀行借款，並強化財務結構。

文曄 增資 認購

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