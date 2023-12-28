健喬投入圍棋賽事 加碼60萬支持亞運金牌許皓鋐
健喬集團（4114）董事長林智暉投入圍棋賽事，推廣圍棋文化餘年，今受邀參加中華圍棋職業協會及海峰棋院所舉辦的六合一頒獎典禮，感受棋手許皓鋐對圍棋的熱愛，見證其今年榮獲中華隊亞運圍棋史上第一面金牌，與台灣六冠王的傑出成績。
為鼓勵許皓鋐繼續為台灣爭光，林智暉現場加碼獎金60萬元整，願貢獻微薄之力，盼許許皓鋐不忘初心，繼續在世界圍棋的舞台上為台爭光，成為世界第一。並以此拋磚引玉，期待更多企業夥伴加入為台灣棋界培養更多優秀的棋士。
林智暉於初中時期，在父親的引導下開始學棋，直到29歲開始努力創業，才與圍棋斷了聯繫。近年，他有幸回歸棋桌，不但重拾對圍棋的熱情，也就近理解到台灣棋界運作的難處。因緣際會之下，他受到海峰棋院林文伯董事長的邀請，已連續四年贊助健喬盃女子圍棋最強戰，期間女棋士們不負眾望表現亮眼，創下了由楊子萱與張凱馨兩位棋士用了6小時創下1盤431手的最新世界紀錄，盧鈺樺老師2022年拿下扇興杯世界女流最強戰的亞軍等優異成績。
林智暉表示，作為女子最強戰的獨家贊助企業，實在有滿滿的成就感，畢竟台灣棋士站上世界的舞台，不只是一個人的單打獨鬥，背後必須有完備的訓練，和豐富的後勤補給。
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