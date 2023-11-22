SSD價格反轉向上 金士頓：低成本模組廠具備價格優勢

記憶體模組及品牌大廠金士頓（Kingston）宣布連續6年蟬聯通路SSD全球市占第一，穩居市場領導地位。金士頓表示，在今年第3季度SSD率先記憶體市場價格反轉上漲後，保持低成本庫存的模組廠將具備價格優勢。

集邦科技研調報告顯示，由於2021年晶片短缺問題得到改善，相關缺料情況已於2022年逐步緩解，通路SSD市場已恢復到正常的供需狀態。然而在需求持續低迷的影響下，2022年全球通路SSD出貨量仍呈下降走勢，年出貨量僅達1.14億台、年減幅度約10.7％。

儘管如此，金士頓的市佔率仍在此逆勢中穩健成長，於2022年SSD市場中保持絕對性的領先地位。即便整體市場充滿挑戰，前五大第三方SSD供應商（非半導體製造商）於2022年的總出貨量中占據近60％；金士頓以28％的亮眼成績，領先排名第二的9％市佔，進一步證實金士頓於通路SSD模組市場中無庸置疑的領頭羊之姿。

2023年全球整體經濟仍疲軟，雖然筆電與桌機出貨量受限，模組廠仍透過計畫性的採購策略，逐步減輕高成本的庫存壓力。隨著今年第3季度進入尾聲，整體市場氛圍在NAND Flash供應商大幅減產後快速反轉，SSD率先反映成本漲幅，有利於持有低成本庫存的模組廠保有價格優勢。

此外，PCIe Gen 4 NVMe SSD的需求持續影響市場布局，促使模組廠商逐漸從SATA轉向PCIe。集邦科技預估，透過NVMe提供升級解決方案，將能提升品牌知名度，並推升其出貨量。

搶先洞悉市場趨勢，金士頓強化旗下產品線，以全方位陣容因應各式市場需求，包含實惠的入門升級款、擁有極致效能的高階裝置、以及滿足個人或商務需求的外接式硬碟和加密類別產品等。

2022年新推出的NV2 PCIe 4.0 NVMe 固態硬碟已於全球銷售超過1,200萬台，一躍成為金士頓年度最暢銷的產品之一。同時，金士頓亦為熱血玩家精心打造具備專用散熱器以支援遊戲主機與電競電腦的Kingston FURY Renegade SSD，在在顯示出金士頓持續致力研發高品質NVMe解決方案的堅持。