穩懋10月營收月增 法人看好第4季業績將更勝於第3季
穩懋（3105）10月營收月增15.1%，法人機構表示，成長動能來自celluar產品，符合先前預估，觀察近期穩懋cellular產品的接單狀況，中國客戶庫存第3季已回到正常水準，先前並已陸續推出新款手機，cellular為第4季穩懋營收成長動能最佳的產品。
加上infrastructure、VCSEL產品第4季業績展望亦佳下，預估在產能利用率提高、產品結構優於第3季下，第4季穩懋的獲利表現持續改善。
展望2024年，分析師表示，預估穩懋的營收年增13.5%，重要動能仍來自cellular產品，根據研調機構指出，全球手機2022年出貨量年減11%、2023年年減10.7%，不過，預估2024年年增4.5%，換言之，2024年手機產業有機會重拾成長動能，近期穩懋cellular產品出貨表現轉佳亦係反應此一產業趨勢逐漸成形。
由於中國客戶需求持續熱絡，並推升第4季業績更勝第3季，且2024年出貨成長空間受惠於手機產業復甦趨勢而仍可期下，持續看好後市營運表現。
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