美擴大晶片禁令 經長：台廠影響較間接

美國政府宣布將對中國大陸擴大晶片出口管制，新制將阻礙輝達三款晶片銷售，也可能影響超微和英特爾的部分晶片；艾司摩爾表示，對中國大陸銷售將遭受中長期影響。

輝達十七日揭露美國出口管制新規的影響，包括為大陸市場打造的降規版人工智慧（ＡＩ）晶片A800與H800，以及八月發表的L40S晶片。

英國晶片設計業者安謀執行長哈斯說，美國很難只靠出口管制，阻斷大陸取得軍用精密半導體管道的目標。

經濟部長王美花昨在立法院受訪表示，美國擴大對陸出口管制，台廠是晶片代工，要遵守這些規定，但銷售出口到大陸是由國外買主決定，因此對台灣代工廠的影響較間接。

大陸商務部新聞發言人昨回應，美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑。中方對此強烈不滿，堅決反對。美方應儘快取消對華半導體出口管制。

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