聽新聞
test
0:00 / 0:00
美擴大晶片禁令 經長：台廠影響較間接
美國政府宣布將對中國大陸擴大晶片出口管制，新制將阻礙輝達三款晶片銷售，也可能影響超微和英特爾的部分晶片；艾司摩爾表示，對中國大陸銷售將遭受中長期影響。
輝達十七日揭露美國出口管制新規的影響，包括為大陸市場打造的降規版人工智慧（ＡＩ）晶片A800與H800，以及八月發表的L40S晶片。
英國晶片設計業者安謀執行長哈斯說，美國很難只靠出口管制，阻斷大陸取得軍用精密半導體管道的目標。
經濟部長王美花昨在立法院受訪表示，美國擴大對陸出口管制，台廠是晶片代工，要遵守這些規定，但銷售出口到大陸是由國外買主決定，因此對台灣代工廠的影響較間接。
大陸商務部新聞發言人昨回應，美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑。中方對此強烈不滿，堅決反對。美方應儘快取消對華半導體出口管制。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 「下載eSIM」新功能終於免費了？中華電信1句話讓網氣瘋：台灣沒救了
📢 台灣之星「4G終身吃到飽」大勝利？台灣大哥大「台台併」 2規則保護釘子戶
📢 手機能不能「充電一整晚」？專家曝1恐怖後果：可能更慘
📢 限時免費LINE貼圖有4款！超Q「多利多利君」嗨喊下班囉
📢 【周報】LINE新功能別亂點、Toyz霸佔「YT發燒影片」是模範？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言