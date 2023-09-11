軍工業務增溫 事欣科8月營收月增11.38%

工業電腦廠事欣科（4916）公告8月營收，8月營收3億元，月增11.38%、年增21.63%，累計前8個月營收22.58億，年增42.67%。

事欣科受惠軍工業務出貨提升，之前傳出接獲超級士兵穿戴裝置已陸續出貨挹注，帶動8月單月營收重回3億元大關，據悉該訂單將於今年年底出貨完畢，且該訂單單價高、毛利高於公司其他產品，市場推估，該訂單將於後續月份陸續出貨，第4季估計為出貨高峰，將明顯挹注今年營收及獲利。

累積前8個月營收22.58億，較去年同期增加6.75億元，年增42.67％，營運持續維持高成長態勢。事欣科今年上半年每股獲利達0.71元，較去年同期0.48元增幅47.92%，估計在此軍規產品出貨帶動下，今年獲利成長可期。