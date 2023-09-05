全台928檔期推案減逾千億 總統大選後才有望撥雲見日

根據591新建案調查，下半年房市重頭戲928檔期驚見熄火，六都及新竹地區推案量共6757.8億元，年減近2成，較去年量縮逾1千多億，為近三年來首見衰退；進場個案數為284件，年減逾1成，表現明顯遜色。

其中又以北台灣衰退最多，新北市個案數及總銷就驟減2、3成，台北市、桃園市亦量跌超過1成。高雄這次推案水位則回歸往年水準，受橋科、台積電議題支撐，推案以楠梓、橋頭等地為主，除了有量體超過百戶新案開賣，也陸續有不少成屋案亮相，受新青安房貸利多加持，加上建商打出促銷方案，這波檔期確實有帶動些許買氣。

數字科技旗下591新建案指出，今年房市變數多，建商為避免下半年夜長夢多，選擇集中火力在上半年進攻，形成年初329檔期爆大量，下半年928檔期卻後繼無力的情況，而現階段市場需求回歸基本面，案場看屋人潮雖有所回溫，但銷況仍因高房價而原地踏步，導致建商普遍保守，加上後續又有囤房稅2.0、選舉等議題環伺，房市最快也得等到明年Q1大選結束才有機會撥雲見日。