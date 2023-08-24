耀登法說會／喜獲美系電信商訂單 Q3出貨動能強勁

射頻暨測試廠耀登科技（3138）今（24）日召開法說會，耀登指出，公司的毫米波天線模組（AIM）產品已獲得美系電信商的訂單，預計第3季末開始出貨，衝刺下半年業績成長。

據悉，5G毫米波在射頻前端模組的基地台產品開發方面，因覆蓋範圍的不同，陣列大小不同，多以高整合毫米波天線模組為主，為5G步入毫米波時代的重要配備，而耀登技術實力已獲得美系電信商肯定，因此順利獲得長期訂單，預估明年也將與該客戶持續合作5G毫米波通訊射頻模組產品的新案開發。

此外，耀登今年在低軌衛星業務也有新進展。耀登指出，公司正積極與衛星電信商的基頻板（SSM）進行整合測試，並計劃在今年第4季度於實際場域進行驗證，為客戶提供更為可靠的解決方案，同時也為耀登在低軌衛星領域的發展帶來新的動能。

展望未來，耀登指出，公司三大產品線中，消費性天線今年下半年仍為公司一大成長動能，市占率也將持續提升；在工控領域方面公司將持續密切關注市場動態，並根據市況調整策略，至於設備部分，公司在量測的設備訂單交期仍為一年以上。

此外，在測試認證方面，耀登子公司耀睿為全球第一家以5G開放式網路和5G資安測試服務之第三方公正性驗證實驗室，去年底成立驗證中心後，並計劃於2024年初取得全國認證基金會（TAF）認證，執行溫室氣體查證業務，協助企業加速ESG永續轉型。

耀登今年上半年每股純益2.01元，優於去年同期每股純益1.43元。耀登認為，公司目前在毫米波天線模組和低軌衛星領域，正處於強勁的發展軌道上，今年可望有不錯的進度與成果，對營運持審慎樂觀態度。