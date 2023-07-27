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郭台銘：社會住宅就是台灣欠缺的「庶民維他命」

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
郭台銘說，社會住宅就是台灣欠缺的庶民維他命。擷取自郭台銘臉書
郭台銘說，社會住宅就是台灣欠缺的庶民維他命。擷取自郭台銘臉書

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（27）日在臉書貼文，他以沃爾瑪的維他命，來比喻這就是台灣庶民欠缺的社會住宅。他表示，我有個墨西哥裔員工，曾和我講述他童年的歲月。該員工的父母都是底層的勞工，薪資低微。當時，每二個星期（美國藍領階級，兩周發放一次薪水），他父母會收到「薪水支票」（paycheck），他們沒有銀行帳戶，直接拿著這張支票，帶著6個小孩就去「沃爾瑪」（Walmart）。

他說，在北美，幾乎每個城市都有沃爾瑪，它是超市，但販售的東西包羅萬象，裡面有麥當勞及其他速食店。最大的重點是，沃爾瑪販售的商品，其價位非常的親民。這簡直是底層勞工的天堂。

後來，郭台銘有機會與沃爾瑪的副董事長請益，他告訴郭台銘，沃爾瑪是靠美國「庶民經濟」而崛起的大型百貨連鎖商，將美國中低收入戶消費習慣，設定主要客群。

當時，沃爾瑪的客戶近70%沒有信用卡，每兩周拿到後，以薪水支票前往沃爾瑪消費，採買未來半個月的生活必需品，然後，才扣除房租及兩周汽油費，剩下現金作為未來半個月的零用錢。

沃爾瑪從消費大數據發現，中低收入的勞工及藍領階層，採買日常所需、觀看球賽的啤酒、小孩的尿布，再支付房屋租金後，所剩現金不多，經常經過藥品部門詢問「維他命」價格，但是真正消費卻很少，因為沒有錢買了。

郭台銘指出，看著消費者失望的神情離去，讓藥品部門的人員非常不捨，也將事情反映給主管。更深入瞭解後發現，這些勞工階級消費者希望能幫家人補充營養，但品牌大廠的維他命，每瓶單價都在10美元以上（此為比喻價格，以下同），超出他們所能負擔，只能遺憾地離開。

他表示，沃爾瑪深入研究後發現，維他命是營養劑，每瓶維他命成本大約在3美元左右，其他絕大部分都是廣告行銷成本。因此沃爾瑪推出「自有品牌」，以4美元銷售給一般的消費者（比品牌大廠便宜60%），薄利多銷，被稱為「庶民維他命」，果然引發市場大震撼。

此舉，引發品牌大廠全面抵制、退出沃爾瑪貨架。然而，半年後，沃爾瑪「庶民維他命」的市占率，躍升至全美的前兩名，成為最大的品牌。也因此，品牌大廠屈服了，要求重新上架，沃爾瑪也欣然同意。事後調查發現，不論是沃爾瑪的「庶民維他命」，或是品牌大廠的「富人維他命」，效果都是一樣的，雖然價格差異大，但都有各自消費客群。

他指出，中低收入勞工階級經濟買得起維他命，對庶民及勞工階級的營養補充幫助極大，等到將來他們經濟改善，也會改為採買品牌大廠「富人維他命」，這是身分地位的象徵。

郭銘說，「庶民維他命」的成功，並沒有影響到「富人維他命」的市場，反而「把餅做大」，讓更多的消費者習慣補充維他命。這就是「市場區隔」（Market segmentation），「庶民維他命」與「富人維他命」，反而更像是消費金字塔的「互補關係」。

郭台銘認為，沃爾瑪「庶民維他命」的故事，可以帶給我們很多啟示，比方社會住宅。我會再陸續與各位說故事，與各位分享我的觀點。

社會住宅 郭台銘

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