亞光去年合併營收190.8億 股東會今通過配發1.9元股息

亞洲光學（3019）13日舉行股東常會，會中承認去年營業報告書及財報；去年公司合併營收190.8億元，歸屬本公司業主淨利9.24億元，每股純益3.29元，並將分派每股1.9元現金股利。

展望今年，亞光表示，雖全球經濟成長趨緩，加上受戰爭及通膨等不確定性影響，但隨著5G、AI、LIDAR等應用蓬勃發展，同時新能源自駕車時代的來臨，公司將繼續運用5G快速傳輸以及AI智慧演算研發先進的AR/VR鏡頭與3D LiDAR光機模組；並以核心玻璃非球面技術優勢，發揮多元產品效益，包括特殊光學元件、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智能視訊會議裝置、機器人移動平台AGV及AMR等產品，以技術創新搶占未來包括元宇宙等發展先機。

在手機鏡頭方面，以GMP等光學核心技術成功開發4~10倍連續光學變焦鏡頭，全力推廣高階手機市場，同時推動ESG，促進永續發展目標。