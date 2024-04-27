央行統計3月退票額 達五個月高點
中央銀行昨（26）日公布，3月存款不足退票金額比率增至0.32%，為五個月新高，並較前一個月增加0.03個百分點。央行官員說明，主要是50萬元至500萬元等退票占比較2月略高。
央行統計顯示，3月億元以上退票大戶共兩戶，個人與企業各一戶，金額分別為1.5億元與1.4億元，合計2.9億元，較前一個月減少0.5億元。
回顧2月，大戶退票同樣為兩戶，個人與企業各一戶，金額分別為1.9億元與1.5億元，合計為3.4億元。
今年前三月，退票金額比率合計為0.3%，較去年同期的0.27%，上漲0.03個百分點。
央行資料指出，3月票據交換張數為379萬6,874張，較2月減少11.43％，票據交換金額為9,872億元，較2月增加8.65％；官員表示，票據交換張數減少，主要是3月較2月減少1個月底峰日，交換票據通常會在月底達到最高峰，俗稱月底峰日；2月有1個月底峰日，3月則無。
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