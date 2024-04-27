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開發金新團隊 王銘陽接董座

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

開發金控啟動高階人事布局，董事會通過董事長由王銘陽接任，並由楊文鈞接任總經理一職。開發金同時確立子公司董事長、總經理人選，凱基人壽董事長由王銘陽兼任，凱基人壽總經理一職則由郭瑜玲擔任，凱基銀行董事長由楊文鈞擔任，新經營團隊正式上任將帶領開發金控邁向新里程碑。

開發金控指出，新經營團隊將充分運用集團資源，發揮業務綜效，促使凱基銀行資產及通路成長；建構凱基人壽業務及投資獲利成長動能，以因應市場環境變遷；強化凱基證券財富管理及海外業務發展；深化開發資本與台灣高科技企業的合作，以及發展適合台灣財富管理市場的私募產品；健全金控整體財務表現，並保持一貫穩健的股利政策。

王銘陽與郭瑜玲在保險業資歷深厚，隨著保險業即將接軌ＩＦＲＳ 17和ＩＣＳ，凱基人壽同時延攬容覺生、林紹華擔任執行副總經理一職，容覺生曾擔任麥肯錫公司（香港）董事及香港區總經理，期間協助凱基人壽推動業務通路及數位轉型成績斐然，在保險產業具有豐富經驗；林紹華曾任開發金控與凱基銀行財務長，熟稔財務管理事務，集團內歷練完整，未來將在業務通路組織動能及財務管理等領域，協助凱基人壽順利接軌，發揮綜效。

楊文鈞擁有豐沛的金融管理、投資及併購經驗，過去在開發金控任職期間，成功將開發工銀轉型為區域型資產管理業者，更透過併購拓展開發金控在商業銀行及證券業務版圖。

凱基人壽 凱基銀行 開發金控

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