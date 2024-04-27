台新金併新光金舊案重提 觀察兩重點

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導

台新金（2887）併新光金捲土重來，業者曝2022年破局關鍵，就在合併意向書裡的換股比例，若今年重新評估，將有兩大重點觀察方向，包括一、換股比例是否仍不利原股東；二、此時正值新光金為新壽增資，提升RBC（資本適足率）關鍵時期，是否影響股東增資意願，衝擊新壽資本健全？

2022年3月由董事洪士琪、吳東明向新光金董事會提案，希望成立新光金與台新金合併研究專案小組，同年8月由財務顧問公司高盛進行評估，選出四家具潛力合併對象，據悉，對象包括玉山金、永豐金、台新金，另一家據傳是獨立銀行。

不過當中僅台新金積極回函表達合併意願，但合併破局關鍵，就在於台新金在2022年10月7日對新光金發出合併意向書，意向書主要重點有三，包括雙方以普通股市價決定換股比，舉例依當時近30日平均收盤價，為1股新光金換0.584股台新金；二、台新金承諾合併後，以市價現增新光金200億元，增強資本；三、要求新光金在十天內回覆回併意向。

若以台新金、新光金昨（26）日收盤價17.6元及8.35元試算，目前換股比例為0.474，恐怕比二年前提出的0.584還差。再加上，此時正值現金增資募集期間，原股東捧著現金參與增資，卻要面臨增資後，恐要以極不合理換股比例成為另一家公司股東，是否影響增資意願，都是後續關注重點。

台新金 增資 新光金

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