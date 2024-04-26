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開發金新總座楊文鈞發員工信 期勉共同驅動集團加速成長

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
開發金新任總經理楊文鈞給員工的信。讀者提供
開發金新任總經理楊文鈞給員工的信。讀者提供

開發金控（2883）今天董事會調整高層人事，二度擔任開發金總經理的楊文鈞於人事案通過後，在內部發出公開信給開發金全體員工。楊文鈞在信上首先對新任開發金暨凱基人壽董事長王銘陽重回開發金大家庭，表達熱烈歡迎，以及宣布郭瑜玲回來凱基人壽擔任總經理，並延攬前麥肯錫香港區總經理容覺生與曾任開發金財務主管的林紹華擔任凱基人壽執行副總，未來王銘陽董事長與他會和新團隊共同努力全力驅動集團加速成長。

楊文鈞在信上表示，未來新團隊會「充分運用集團資源，發揮業務綜效，促成凱基銀行資產及通路的增長；建構凱基人壽業務及投資獲利成長動能，以因應市場環境變遷；強化凱基證券財富管理和海外業務的發展；深化開發資本與台灣高科技企業的合作，及發展適合台灣財富管理市場的私募產品；健全金控整體財務表現，並保持一貫穩健的股利政策」。

他也在信上感謝前任總經理龐德明階段性任務完成，歡迎新同仁也「代表公司及全體同仁感謝龐德明的付出與貢獻」，並細數龐德明「帶領開發金集團整體淨利增加、NPS排名、資產規模成長、中國人壽的收購及更名、新的數位工具及生成式AI的引進、我們的員工認同度也在四年內從53%進步到73%」。

信件最後，楊文鈞邀請同仁一起歡迎新團隊，並向龐德明致上由衷的感謝。

凱基人壽 財富管理 開發金控

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