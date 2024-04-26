兆豐產險增資45億元 中華信評：為資本實力提供支撐

中華信評今天表示，兆豐產物保險股份有限公司（兆豐產險）的資本重組計劃將有助於該公司在母集團潛在的資金支持下，將資本與獲利能力維持在非常強健等級。

兆豐產險已宣布將減資53.3億元，以彌補防疫險保單所累積的虧損。與此同時，該公司母集團兆豐金控（2886）將為該子公司辦理私募現金增資，額度為45億元。

中華信評認為，該增資計劃應足以使兆豐產險在未來兩年期間維持極為強健的資本水準，並吸收潛在的再保賠款攤回損失。兆豐金控已於2022年至2023年間為兆豐產險共進行新台幣80億元的現金增資。本次增資計劃為中華信評對於母金控集團將持續為兆豐產險提供財務支持的看法提供支撐，同時亦不會對中華信評授予兆豐產險的評等或評等展望（twAA/穩定/--）造成影響。

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