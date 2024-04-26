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李長庚：國泰金聚焦氣候健康培力3主軸 落實永續金融

中央社／ 台北26日電

響應淨零，金融業推動永續轉型。國泰金總經理李長庚指出，金融業在永續轉型中扮演要角，國泰金2023年永續投資金額為新台幣3兆2299億元、永續授信達3186億元，另少子化影響下，如何培力提升人才的「質」更是關鍵。

證基會今天舉行40週年慶暨「永續轉型、成就巔峰」研討會，邀請國泰金控總經理李長庚專題演講，分享金融業永續轉型經驗。

李長庚分享，國泰金做永續轉型時，最大的困難是觀念改變，國泰金最初摸索永續框架與方法後，聚焦3大主軸，分別為氣候、健康與培力。

氣候部分，李長庚指出，國泰金的永續策略藍圖關注低碳經濟與環境永續，聚焦綠色能源、綠色營運、綠色不動產3大面向，延伸推廣至更多利害關係人，並以2050淨零碳排為目標。

面對台灣高齡化、少子化的挑戰，李長庚指出，讓健康促進主軸從個人拓展至家戶，例如國泰人壽的外溢保單、舉辦減重大賽等；另外透過各子公司核心產品和數位平台，以簡單方式落實理財，提升客戶財務健康。

培力部分，國泰金除重塑並提升員工技能、建立領導梯隊並打造多元包容的職場環境外，李長庚也補充，隨著人工智慧、科技的發展，和少子化影響下，人才「質」的提升更是關鍵。

李長庚指出，國泰金的低碳投資不斷成長。根據國泰金永續金融投融資金額統計，2023年永續投資金額達3兆2299億元、授信為3186億元。而永續投融資類別包含低碳、基礎建設、高齡與健康、社區與金融包容性和水資源。

李長庚表示，國泰金連續舉辦高峰論壇、參與國際倡議，同時檢視國際趨勢，力求在永續發展的路上不落後，並期許真正落實永續金融。

國泰金控 長庚

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