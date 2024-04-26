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台商返台資金活水注入房市、創造上兆元潛在購買力？央行發聲了

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台商返台資金活水注入房市、創造上兆元潛在購買力？央行發文澄清

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行。圖／聯合報系資料照片
中央銀行。圖／聯合報系資料照片

中央銀行26日指出，有媒體報導引述中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，境外資金回台專法管制期限將屆，以目前匯回3,351億元估算，管制鬆綁後可創造上兆元不動產潛在購買力，對房市注入活水；央行今天強調，「此一說法與事實有出入」。

央行說明，境外資金匯回管理運用條例2019年8月15日上路，已於2021年8月16日落日，總計實際匯回資金115億美元（依當時匯率折合新台幣3,351億元），扣除課稅與已運用於實質投資、金融投資及自由運用後，目前存放於外幣專戶尚未運用資金約42億美元，折合新台幣1,380餘億元。

央行表示，由於五年閉鎖期自今年8月陸續屆滿後，仍應依規定分三年逐年提取，亦即每年至多僅得提取約新台幣400多億元，可自由運用於國內外投資，並無媒體報導「將注入3,000億元資金於房市，並可創造上兆元不動產潛在購買力」一事。

央行 新台幣

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