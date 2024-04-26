土地銀行辦羽球表演賽、園遊會 回饋「麟洋羽球認同卡」卡友

為回饋「麟洋羽球認同卡」卡友與推展羽球運動，土地銀行於4月20日在土銀羽球館舉辦「土銀相揪麟洋卡卡友鬥陣打羽球暨園遊會」活動，邀請雙北國中小羽球隊及社福團體共襄盛舉，土地銀行更精心安排土銀羽球隊球星舉辦表演賽、對打教學及簽名會，讓麟洋卡友、羽球小將們看得過癮更滿載而歸。

今年的「土銀相揪麟洋卡卡友鬥陣打羽球暨園遊會」總計有約200人參與，其中最大亮點是土銀羽球國手表演賽，男雙表演賽由奧運金牌王齊麟首次搭檔「技術王子」陳政寬，對決男雙世界排名24名「李氏雙胞胎組合」李芳任及李芳至。男單表演賽則是世界排名第17名的「左手重砲」林俊易，對決世界排名第30名的「閃電俠」蘇力揚。雖是表演賽，但土銀球員都不馬虎，男單表演賽更上演膠著戰況，最終閃電俠以23:21小勝左手重砲。

在表演賽後，土銀國手也提供現場對打教學課程，協助麟洋卡友及羽球小將們學習基礎體適能知識與球技，賽後簽名會亦提供球星合照與簽名，為卡友與小朋友留下最難忘的園遊會回憶。

而羽球館外的土銀園遊會不僅有胖卡餐車、能仁家商美容科義剪及抒壓按摩活動，土銀政風處於現場設置廉政攤位，宣揚防貪反詐及行銷企業服務廉政平台理念，另為落實消費者教育，加入識詐及消費者保護相關議題宣導，當日另設計闖關遊戲，透過寓教於樂方式深化參加人員廉能法治及防詐騙意識。

土地銀行亦不忘企業社會責任，土地銀行以個人金融部經理陳百泰為代表致贈公益贈品給榮光育幼院、新北市新店家扶中心、芥菜種會愛心育幼院及台北兒福中心育幼家庭，土銀員工訓練所副所長張偉賢亦頒贈羽毛球給新北市新店區中正國小、板橋區文德國小、林口區麗林國小、板橋區江翠國中及三峽區安溪國中等五間學校，為羽球運動及社會公益面增添更多動能。

土地銀行自1970年代成立羽球隊、女子網球隊並化身球員最堅實的後盾，持續強化生涯輔導照顧制度，讓球員在無後顧之憂全心投入訓練及比賽，若選手規劃退役，土銀也提供輔導訓練協助球員接軌銀行業務。在完善制度與嚴謹訓練之下，土銀近年已培育出「麟洋配」王齊麟、女網「小鋼炮」梁恩碩、「左手重砲」林俊易、混雙好手張課琦/李芷蓁、「李氏兄弟」李芳任/李芳至、「閃電俠」蘇力揚等傑出選手。

為了讓土銀國手將體育專業及精神傳承給下一代，土銀羽球隊每年亦定期舉辦羽球營與公益教學活動，在長期耕耘下，土地銀行已連續15年獲頒教育部體育推手獎的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」等三大獎項。

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