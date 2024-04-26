安聯環球投資「2大永續發展方向」 聚焦能源轉型、生物多樣性

安聯環球投資發布《2023年永續發展暨盡職治理報告》，該報告指出，回顧2023年，安聯環球投資推動永續發展有主要三大進展。展望2024年，兩大永續發展方向，其中政治分歧牽動能源轉型融資進程；生物多樣性則有望成為加速新產品開發的觸媒；面對挑戰與分歧，如何將永續發展從理論推向實踐面，至為關鍵。

安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen表示，2023年，圍繞永續投資目的與價值所衍生的問題，致使包括ESG在內等概念被重新定義。在此背景下，我們持續專注於為客戶提供務實解決方案，以形塑永續發展，為世界帶來真正改變。展望2024年，全球將面臨一系列與永續發展的相關挑戰和明顯的政治分歧，如何將永續發展從理論伸展到實踐上，至為關鍵。無論未來面臨何種挑戰，我們將堅持提供具體解決方案和投資工具，協助客戶達成其永續發展目標，並致力於在推動整個產業的轉型議程中發揮積極作用，持續推動永續業務發展。

2023年三大主要進展

根據該報告指出，安聯環球投資在2023年有三大主要進展。 首先，安聯環球投資進一步拓展永續投資產品。根據歐盟《永續金融資訊揭露規範》（SFDR） 分類，安聯環球投資目前有超過200檔永續發展基金被歸類為第八條或第九條，占公司旗下共同基金總資產管理規模的61%。

第二，在落實以淨零碳排為主的關鍵績效指標（KPI）策略，安聯環球投資在2023年推出兩種新的永續投資策略：一是ESG評分系統，應用於新興市場投資策略，旨在獲得比指標指數更佳的加權平均ESG分數；二是KPI永續投資權重法，安聯環球投資根據SFDR架構下，採用獨家的投資策略定義永續投資項目。

第三，2023年成功推出新的創新基金解決方案，其中包括第一檔聚焦社會改善的股票策略，以及順利完成聯合國永續發展目標（SDG）融資策略的基金募集，這也是與麥克亞瑟基金會（MacArthur Foundation）和FMO投資管理公司共同合作的「混合式融資」（blended finance）策略，並推動11億美元的資本投入新興和前緣市場，以加速發展聯合國永續發展目標（SDGs）。

2024年兩大永續發展方向

安聯環球投資永續發展暨盡職治理報告也展望未來，並概述2024年願景。其中，在執行能源轉型計劃融資方面，計畫時程上有可能受政治議程影響而被推遲；對此，內部已就不同氣候情境對客戶投資組合報酬所帶來的潛在影響，著手評估，系統風險也可能因而增加。此外，生物多樣性2024年有望受到更多關注；隨著生物多樣性被納入投資流程速度有望加速，安聯環球投資預計這將進一步激發客戶對此議題的興趣和促進新產品開發。

《2023年永續發展暨盡職治理報告》同時公布2024年有關代理投票政策執行計劃。安聯環球投資計劃將加強聚焦在薪酬、性別多樣化和氣候相關投票政策，其中包括：更新投票政策，要求企業制定可靠的淨零碳排策略（Net Zero Strategy），否則董事將受到問責。此外，從2024年起，如果全球大型企業未將ESG關鍵績效指標納入其薪酬政策，安聯環球投資亦會就其薪酬政策投下反對票，這項要求將在2025年擴大至規模較小的企業。

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