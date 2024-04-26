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兆豐投信權重三兄弟 老三00943在4/29募集迎接520

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
等權重系列 ETF「家族三兄弟」集合！(資料來源：CMoney。兆豐投信整理)
等權重系列 ETF「家族三兄弟」集合！(資料來源：CMoney。兆豐投信整理)

兆豐投信等權重系列產品有三兄弟，其中排行老三就是兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(00943)，這是一檔目前全台唯一電子類股高息等權重的ETF，除了加入獲利成長指標因子，搭配等權重再進化的特點，均衡配置各大電子產業成分股、定期平衡機制，提升潛在高報酬機會，將在今年4月29日至5月3日募集，也將迎來520的市況契機。

兆豐投信自2023年初迄今僅用一年多的時間陸續推出等權重三兄弟，排行老三的00943，聚焦在全電子股中相對成長高息的產業，網羅臺股護國群山類股，挑出50檔較優質的成分股，對於偏好積極投資或青睞電子股、卻怕高檔盤整的投資族群，更是一檔值得長期關注的ETF，再透過月配息機制，追求創造現金流量的擴大空間。

00943相對持有一籃子的電子產業績優股，無論市場波動，00943所追蹤的指數會定期將成分股再平衡，藉由獲利了結超漲的股票，並逢低加碼超跌的股票，有助抗震力提高、恢復力增強，更能在抗震的成分股配置下，增加電子股的股利及報酬成長空間。

兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金研究團隊指出，以00943所追蹤的指數為統計過去六年多來，台灣電子成長高息等權重指數的平均殖利率為8.21%，超越電子類股價指數的4.38%與臺灣50指數的4.29%；臺灣電子成長高息等權重指數的波動度為0.82，低於電子類股價指數的1.17與臺灣50指數的1.10。

另外，等權重系列其他兩檔ETF為00921與00932，這兩檔所追蹤的指數各為特選臺灣產業龍頭存股等權重指數與臺灣ESG永續高股息等權重指數，兩者的波動度也相對低於1。這三檔ETF可說是兆豐投信等權重三兄弟，相對具有追求波動較低、報酬較優的投資特色。

無論是2023年1月推掛牌的00921，標榜臺股全部龍頭產業挑選出33檔成分股，相對適合偏好全產業配置、結合有金融及傳產題材，或相對穩健與初入市場的投資人，可以當作投資組合中的標配。

再來是2023年9月掛牌的00932，更進一步增添ESG產業中具有高股息的機會題材，篩選出50檔成分股，相對適合青睞ESG永續投資，且想要較能穩健領息的理財族。

2024年將推出的00943，更是匯聚電子、成長、高息、等權重等各類投資優勢，讓投資人可以掌握臺灣科技市場的護國群山類股，相對能參與電子類股的後勢成長期，以及展望520行情到來，相對值得納入核心資產配置之中。

臺灣電子成長高息等權重指數平均殖利率逾 8%（資料來源：TEJ 台灣經濟新報，兆豐投信整理，2024/03。）
臺灣電子成長高息等權重指數平均殖利率逾 8%（資料來源：TEJ 台灣經濟新報，兆豐投信整理，2024/03。）

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