行政院前院長陳冲：當彭主委巧遇彭教授...能抓老鼠的就是好貓！

行政院前院長陳冲26日指出，財經內閣掀牌日，媒體朋友關心自由派的學者出掌金管會，是否會偏向業者？他的答覆是：「也許會是比較像彭教授的彭主委，但應該還是彭主委！」意思是擔任主委，或許還是可以思想開明奔放，但必須綜合考量各方的利益與立場，以及政策的可行性，不致於過分理想化。

陳冲表示，兩年前壽險公會改選，兩位候選人各出奇招，其中共同的政見，就是ICS（保險資本標準），政見反映選民（壽險公司）所好，可見ICS一直是業界至為關心的議題。話說ICS為IAIS（國際保險監理官協會）在2019/1/1於阿布達比開會通過的計算標準，目的在避免IAIG(國際活躍保險集團)的系統性風險。

2020/7/7有意引進ICS躊躇滿志的金管會，邀集國內業者會商，也許基於情面，也許為表示氣魄，據說與會各單位均表示支持。緊接著，同年9/25一群觀察敏銳的保險學者，舉辦了一場ICS研討會，陳冲應邀開幕致詞，身為台灣唯一曾任IAIS的執行理事，當時確有點甘冒不韙，對ICS的引進持保留態度，理由是台灣沒有符合「國際活躍保險集團」的業者，事後我也知悉主管機關的老友，對陳冲的言論多少有些微詞。而那天負責閉幕致詞的正是彭金隆教授。

有趣的是，事隔一個月，2020年10月間，至少有兩家媒體先後討論此一敏感議題，巧的是也都訪問到彭教授，如果綜合媒體所述，可以看出彭教授持平務實的態度：ICS可以是一種計算方法，至於如何適用，則是監理策略的層次(同理IFRS 17的適用亦與增資與否無關，因為那是政府的監理手段)；用淨值比來判斷清償能力，好像是用體重計來量身高，並不合宜。其實在當時，已經可以看出彭教授，在參酌各方面意見後，已充分掌握問題核心，出招也能兼顧理論與實務，而且挺有幽默感。

陳冲說，經過三年的折衝，2023/7/25金管會發布ICS的在地化及過渡措施，江湖上稱為台版ICS，其中將各種資產的風險係數都予以在地化(調低)，雖比原先RBC的規定仍嚴，但給予緩衝期15年，其作用有如小型地震次第釋放壓力，衝擊力自然減少。兩天後，7/27彭教授投書報端，談保險業的監理指標問題，分析監理指標的前世今生與來龍去脈，結語提到「未來TW-ICS實施時，淨值比應該走入歷史，畢竟好指標一個就好。」，凡此去年7月的措施與主張，應均符合本人2022/8/20在報紙專欄「燕瘦強穿環肥衣的ICS」的呼籲:「燕瘦環肥，各擅勝場，何必強穿同套華服」。

陳冲表示，彭教授即將成為彭主委，不必過分擔心，也無須過度期待，尤其在ICS問題上，主委在教授時代，就已經展現注重feasibility（可行性）的特質，何況金管會在去年也已鋪下務實的基礎，應該不會有窒礙難行的意外。倒是主管機關既從善如流訂有「在地化、過渡化」的台版ICS，何不考慮我2022年另一建議：台版的IAIG，或許有人質疑，這豈不是一國兩制？事實上，美國的NAIC（各州保險監理官組織）對類似議題，長期以來就是一國兩制；況且，「黑貓白貓，能抓老鼠的就是好貓！」

商品推薦