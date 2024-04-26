方向盤套商品在大陸生產產地卻寫台灣 公平會開罰廣告不實
公平會委員會議通過，香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司、富邦媒體科技股份有限公司及安伯特實業股份有限公司，分別於Yahoo奇摩購物中心網站及momo購物網站銷售方向盤套商品，廣告刊載其產地為台灣，但實際上為中國大陸，涉有廣告不實，違反公平交易法第21條第1項規定，處安伯特公司新台幣10萬元罰鍰，另處雅虎公司及富邦媒體公司各5萬元罰鍰。
公平會表示，該等業者於廣告宣稱產地為台灣，讓人認為該商品為台灣製造或原產地為台灣，由於消費者會因商品的製造地或原產地等差異，而產生不同的信賴程度，因此商品的產地往往是影響其交易決定之重要參考因素。本案依據供貨商安伯特公司自承案關商品產地原為台灣，其後因故改至中國大陸生產，因疏漏而未同步更新廣告所載產地資訊，因此廣告宣稱使人誤認產地為台灣，已屬虛偽不實及引人錯誤的表示，違反前述公平交易法規定。
公平會提醒業者，商品原產地倘有所變更，應檢視修正其廣告內容，以確保商品相關資訊與實際情形相符，以維護消費者權益及避免觸法。
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