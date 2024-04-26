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元富證券推「股票活用金」最快3小時變現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股票借貸 銀行證券比較表(元富證券/提供)
股票借貸 銀行證券比較表(元富證券/提供)

5月報稅季即將來臨，新光金控旗下元富證券提供「股票活用金」股票借款服務，免賣股票，最快3小時即可快速取得借款。投資人可透過元富「好富投」APP之常用功能，點選線上服務前往「股票活用金」，善用股票借款不限用途服務，既可解決短期資金需求的燃眉之急，又可保留庫存股票，堪稱投資人的報稅神隊友。

元富證券表示，台股首季站上2萬點，帶動台股成交量成長，3月日均量近6,000億元，緊接著5月報稅季登場，部分投資人的資金已投入股市中，但卻苦於手上現金不足，為了報稅只好忍痛賣股變現，影響投資策略、打亂投資節奏，無法等待最佳賣出的時機點，元富證券從客戶角度出發，為幫助投資人不因報稅而影響投資策略及獲利，力推「股票活用金」服務，手續簡便、撥款迅速，助投資人解決短期資金需求。

元富證券「股票活用金」具有七大特色，(一)免賣股票：投資人可以持續保有股票獲利機會；(二)隨借隨還：可於線上辦理還款，也可以自由選擇現金或賣股還款；(三)迅速撥款：最快3小時撥入款項，解決投資人的燃眉之急；(四)免開辦費：免收手續費、管理費、徵信查詢費等費用，輕鬆貸款無壓力；(五)無須設質：持有股票將直接作為借貸擔保品，不須另外辦理質權設定作業，加速款項撥入時間；(六)小額首選：一萬即可借，免去向親友借錢的人情壓力；(七)服務不打烊：24小時、免出門，只要你在元富證券帳戶持有現股股票，即可線上申辦。相較於其他借貸管道，元富證券「股票活用金」是最靈活彈性又省時省力的選擇。

此外，「股票活用金」除了可以用於報稅，也能靈活運用在繳卡費、緊急資金周轉，甚至可以再轉投入股市，創造更高的投資效益。尚未申辦的投資人，歡迎至元富「好富投」APP進行申辦，詳情請見網頁https://www.masterlink.com.tw/mlskapp

元富 股票

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