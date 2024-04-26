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掌握債市輪動契機 中國信託投資級債券傘型基金准募

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國信託高評級策略收益債券型基金與中信優息投資級債小檔案（資料來源：中國信託投信整理，2024/4。）
中國信託高評級策略收益債券型基金與中信優息投資級債小檔案（資料來源：中國信託投信整理，2024/4。）

掌握今(2024)年債市輪動契機，及因應投資人對於收益與資產品質需求，中國信託投信重磅推出中國信託投資級債券傘型基金，包含中國信託高評級策略收益債券型基金、中信優息投資級債策略（00948B），一檔主動式基金搭配一檔被動式基金的組合，擬定5月22日同步展開募集。

中國信託投信表示，儘管美國經濟表現仍為穩健，通膨依然僵固，但仍未改緩步降溫趨勢，目前市場普遍共識為美國聯準會（Fed）最慢將於下半年啟動降息，預期債券殖利率將維持較高水位更長一段時間，投資等級債券因殖利率仍具投資吸引力，為投資人創造高殖利率布局機會。

中國信託投信汲取千億級規模、月配息機制的中信高評級公司債（00772B）經驗，以及操作聚焦可轉債的基金經驗，今年推出主打「核心-高評級債+衛星-增益工具」的中國信託高評級策略收益債券型基金，被市場稱為中信高評級公司債（00772B）兄弟檔。

該檔基金核心聚焦在高評級債券，囊括國際級產業龍頭，不僅違約率較低，且體質相對強健，並搭配增益部位，透過三大債種BBB債、非投等債、可轉債有望點亮收益，且由專業經理人主動式操盤，有望靈活應對盤勢變化。

另外同天開募的還有中信優息投資級債策略（00948B），為國內首檔10元計價的債券ETF，追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數，其成分股納入ESG篩選標準，為投資人層層把關優質投資標的，並搭配月配息、平準金機制，不僅讓小資族更容易參與，每月配息機制亦讓投資人在資金運用上更靈活、更穩定。

中國信託投信說，目前正處於停止升息及等待降息的階段，基於債券價格低、殖利率佳，仍是進場存債的好時機，建議投資人在債市多頭趨勢不變下，可選擇投資等級債進行配置，可趁此次募集期間，為自己創造靈活的現金流，逐步累積資產，提前卡位未來利率政策轉向後的投資契機。

中國信託 債券ETF

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