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高淨值法人投資助攻 國泰證券新型態金融商品 STO 吸睛

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

隨著數位資產的熱潮崛起，國泰證券於2023年11月獲准開辦具證券性質之虛擬通貨業務（Security Token Offering，簡稱STO），攜手再生能源售電業者「陽光伏特家」之母公司「綠點能創」，發行「陽光綠益債務型STO」，該商品除提供年化3.5%的固定收益外，亦提供「綠電優先採購權」，讓申購的投資人能夠以相較市場優惠的價格購買綠電。此商品在推出後即造成市場話題與詢問度，國泰證券亦成功拓展STO業務至高淨值法人端，由國內知名企業神達投控之子公司「神達電腦股份有限公司（以下簡稱神達電腦）」購入此商品，期盼能吸引更多企業勇於朝向創新投資之路邁進。

國泰證券致力於創造企業永續發展與產業永續雙贏的格局，促成神達電腦成為國泰證券「陽光綠益債務型STO」商品法人客戶。神達電腦指出，此項投資除了享有固定收益外，若加計「綠電優先採購權」，預期可讓企業整體投資報酬率獲得顯著提升，同時，神達電腦在綠電方面的需求也能獲得長期穩定的供應來源，有助於實踐ESG（環境保護、社會責任和公司治理）的減排路徑與目標；另一方面，國泰證券亦透過造市者券商的角色，將STO新型態金融商品連結至企業端，對於實際業務增長與永續發展也有相當大的助益。國泰證券亦頒發「創新投資先鋒獎」予神達電腦，藉此鼓勵更多企業勇於創新投資。

為更完善投資人的投資旅程，國泰證券堅守把關之責，持續協助優質發行商、市場與投資人達成合作，為資本市場注入正向的善循環力量；STO新型態金融商品不僅是區塊鏈技術應用在金融市場的一個創新，更為中小企業募資開闢新賽道。繼神達電腦拋磚引玉、積極參與後，國泰證券也期望能吸引更多優質企業加入成為STO一份子，讓ESG創新投資再開創更豐富的可能性。

展望未來，國泰證券仍秉持以投資人需求為導向的服務初衷，於「金融創新」努力耕耘，並持續推出ESG相關STO商品、聆聽投資人回饋，朝向數位化平台開發前進，期許讓投資人能直接於平台上交易，讓STO市場在穩健中逐漸成熟。

國泰 神達

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