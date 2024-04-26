中租支持融資專法 盼僅納管消金

租賃及融資公司的放款亂象近來成為爭議焦點，市場龍頭中租控股昨天開記者會回應外界質疑，針對立委推動訂定融資公司法專法納管，中租表明願意接受，但也表達「希望納管先買後付（BNPL）、車貸等消費金融業務就好，對中小企業、微型企業等企金放款則希望排除」。

針對融資公司放款亂象，本報日前以「年輕人存一桶金，成存一桶債」為題深度報導，文中強調設立專法的必要性，除了民眾黨立委黃珊珊日前宣布要提出「融資公司法」，中租昨天也針對訂定專法，以及外界質疑融資公司放款涉及重利等問題回應。

中租表示，租賃融資公司並不能吸收存款。外界解讀為希望由經濟部，或金管會以外的部會擔任管理機構。

中租策略長暨發言人廖英智指出，若專法納入企金業務，恐怕會使得小微或新創公司等在銀行借不到錢的公司，未來在融資公司也不見得能借到錢。

針對設置專法，據了解，行政院先前已定調不設置專法管理融資公司授信，因此由金管會以自律規範方式管理。金管會主委黃天牧上周在立法院答詢也說，設置專法的門檻訂定、如何管理、管理的時間點等拿捏不易，且有心逃避監理的業者仍可透過維持低於門檻的營運規模規避。不過，黃珊珊、郭國文等朝野立委都主張訂定專法，五二○後新內閣態度是否轉變，業界高度矚目。

外界關注租賃融資公司在借款上涉及重利，甚至詐騙，中租指出，大部分客訴爭議和經銷商業務員的不當收費，例如另收手續費、高額代辦費用，或店家的不當銷售有關，一旦發現就會中止合作關係。

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