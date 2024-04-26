快訊

鋒面接力影響…雷雨天氣持續到5月初 氣象署警示：中南部今明豪雨轟炸

美GDP大幅放緩、通膨揮之不去 道指大跌375點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中租支持融資專法 盼僅納管消金

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

租賃及融資公司的放款亂象近來成為爭議焦點，市場龍頭中租控股昨天開記者會回應外界質疑，針對立委推動訂定融資公司法專法納管，中租表明願意接受，但也表達「希望納管先買後付（BNPL）、車貸等消費金融業務就好，對中小企業、微型企業等企金放款則希望排除」。

針對融資公司放款亂象，本報日前以「年輕人存一桶金，成存一桶債」為題深度報導，文中強調設立專法的必要性，除了民眾黨立委黃珊珊日前宣布要提出「融資公司法」，中租昨天也針對訂定專法，以及外界質疑融資公司放款涉及重利等問題回應。

中租表示，租賃融資公司並不能吸收存款。外界解讀為希望由經濟部，或金管會以外的部會擔任管理機構。

中租策略長暨發言人廖英智指出，若專法納入企金業務，恐怕會使得小微或新創公司等在銀行借不到錢的公司，未來在融資公司也不見得能借到錢。

針對設置專法，據了解，行政院先前已定調不設置專法管理融資公司授信，因此由金管會以自律規範方式管理。金管會主委黃天牧上周在立法院答詢也說，設置專法的門檻訂定、如何管理、管理的時間點等拿捏不易，且有心逃避監理的業者仍可透過維持低於門檻的營運規模規避。不過，黃珊珊、郭國文等朝野立委都主張訂定專法，五二○後新內閣態度是否轉變，業界高度矚目。

外界關注租賃融資公司在借款上涉及重利，甚至詐騙，中租指出，大部分客訴爭議和經銷商業務員的不當收費，例如另收手續費、高額代辦費用，或店家的不當銷售有關，一旦發現就會中止合作關係。

公司法 門檻 黃珊珊

延伸閱讀

議員質疑北士科案柯文哲圖利新光？蔣萬安：已請政風調查

黃珊珊批故意誤導北士科案 蔣萬安諷：當事人不用提前焦慮

黃珊珊批北士科案政治操作 蔣萬安反擊：3大案「沒有什麼不敢查」

黃珊珊：黃曙光為潛艦國造很忙很累 大家不用再猜了

相關新聞

外資券商少一家！瑞士信貸5月底結束營業 5年來第2家

外資券商在台又少一家。金管會宣布，因應瑞士銀行集團（UBS Group AG）在去年6月完成收購瑞士信貸集團（Credi...

台積電、鴻海等權值股下跌…台股今跌逾270點 金管會提三點信心喊話

受台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股下跌，台股今大跌274點，金管會再度信心喊話，提三大關鍵，一、今年來台股漲...

金管會今年首季共開罰6578.5萬元 這行業被罰最慘「占比逾50%」

金管會今日公布今年首季開罰銀保證三業及上市櫃公司的最新統計，統計結果顯示，以銀行業開罰金額3362.5萬元最多，產壽險業...

中租支持融資專法 盼僅納管消金

租賃及融資公司的放款亂象近來成為爭議焦點，市場龍頭中租控股昨天開記者會回應外界質疑，針對立委推動訂定融資公司法專法納管，...

旅平險2項目保費 7月起降1成

七月起，民眾購買旅行平安險，保費將更便宜。金管會保險局昨天宣布，經過研商後已完成旅平險「意外死亡及失能給付」和「意外醫療...

新一波美元定存優利衝7%

美國聯準會降息時程恐延後，銀行持續搶攻高利美元商機；隨著既有的銀行高利定存方案將於4月底落幕，新一波美元高利定存專案由滙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。