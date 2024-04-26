新一波美元定存優利衝7%

美國聯準會降息時程恐延後，銀行持續搶攻高利美元商機；隨著既有的銀行高利定存方案將於4月底落幕，新一波美元高利定存專案由滙豐銀行、兆豐銀行、聯邦銀行（2838）接棒，美元存款最高利率上看7%。

聯準會何時降息，目前仍是未定之天，為滿足不同族群客戶需求，第一銀行即日起至4月30日止推出「美澳加人 四在幣得」四大幣別新資金優利定存專案；不限身分、無金額上限，美元定存最高可享3個月期5.3%優惠利率。

永豐銀開出的高利美元專案同樣到4月30日截止，高端理財全新客戶享100萬美元、3個月期定存年利率6.8%；35萬美元、3個月期定存年利率6.5%；10萬美元、3個月期定存年利率6.2%限時優惠。

銀行美元優利定存方案

凱基銀即起至4月30日止，凡透過行動銀行App存入新資金，單筆最低只要5,000美元，即可享3個月期定存年利率5.3%、6個月期5.1%。

而新一波的美元定存則由滙豐銀行、兆豐銀行、聯邦銀行接棒。滙豐（台灣）銀行宣布即日起至6月30日止，符合新戶資格的私人銀行與卓越理財尊尚客戶，以新資金同時承作美元與澳幣定存，只要符合最低金額及承作限額內，兩種外幣的定存金額可隨意搭配，可享3個月天期7%年息的優利，單筆最低存3萬美元，最高可以承作50萬美元。

兆豐銀行推出限時線上「美元優利定存專案」，即日起至6月12日止，定存3個月優惠利率5.18%，6個月優惠利率5.08%，起存門檻最低只要3,000美元，企業戶單筆起存門檻30萬美元，存款金額無上限。

聯邦銀即日起至6月28日止，針對New New Bank數位帳戶用戶推出優惠專案，凡於New New Bank以換匯美元新資金，承作「美元定存3個月期」，享6%優惠年利率，單筆最低起存金額100美元，每人存款優惠限額3,000美元。

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