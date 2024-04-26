中租首季每股賺3.6元

中租控股（5871）昨（25）日公布今年第1季獲利，受到去年同期大陸市場稅務利益入帳墊高基期，以及提列信用減損金額增加影響，中租控股第1季合併稅後純益為新台幣58.15億元，年減逾15%，累計每股稅後純益（EPS）為3.6元。

中租控股因此對今年三大市場的業務成長預期保守，根據其最新說法，兩岸市場成長目標可能低於10%，東協市場業務則是仍以10%以上為目標。

之前中租控股法說會上，對今年三大市場的業務成長目標，是設定為平均成長，均為成長10%，因此中租控股昨天提出的三大市場業務量成長目標，相對更為保守。不過，從營收面來看，中租控股第1季營收已經達到250億元，續創歷史新高，累計營收較去年同季成長8.08%，前三月的營收年增率有逐漸拉高的趨勢。

中租控股指出，今年3月單月稅後純益為19.96億元，較去年同期減少28%，但若與2月相較，則是月成長2%，與2月逢農曆年假與營業天數較短有關。

至於累計第1季獲利衰退達約15%多，主要有兩個原因，一是今年中國大陸財政返還也就是稅務利益尚未入帳，其次為整體信用減損損失金額較去年同期高，因此首季獲利較去年同期衰退。

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