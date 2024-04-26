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三商壽將發次債50億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險發債籌資熱，三商美邦人壽（2867）昨（25）日公告，將發行10年期以上累積次順位公司債，金額上限為50億元，為今年第五家宣布發債的壽險公司，加計先前已宣布發債的國泰人壽、南山人壽、富邦人壽與新光人壽，今年五大壽險公司合計發債額度達1,180億元。

三商美邦人壽公告，董事會決議擬以公開募集方式發行10年期累積次順位普通公司債，上限50億元，得採一次或分次發行，發行期間為10年。

據悉，三商美邦人壽這次發債，預計會循新壽模式，找銀行保證，50億元全都會發行新台幣債券。三商壽表示，目前正在與銀行洽談中，不會只有一家銀行，因三商壽沒有辦法擔保，因此將尋求銀行擔保，銀行也會分散風險，因此不會只洽談一家銀行。

三商壽董事會亦決議今年不分派股利。

在三商美邦人壽宣布發債前，包括國泰、南山、新光及富邦等壽險業者的發債計畫均已出爐，四大壽險合計發債1,130億元，加計三商美邦人壽，發債規模達1,180億元。

三商壽 三商美邦人壽 壽險公司

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