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旅平險保費7月變便宜 金管會調降「意外死亡及失能給付」費率

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會宣布，7月起調降個人旅平險中「意外死亡及失能給付」費率10%。 （聯合報系資料庫）
金管會宣布，7月起調降個人旅平險中「意外死亡及失能給付」費率10%。 （聯合報系資料庫）

金管會宣布，7月起調降個人旅平險中「意外死亡及失能給付」費率10%，總保費調降後，連動旅平險保費將變便宜。以個人國外旅遊五天、意外身故保額1,000萬元的旅平險來看，保費將省60元，相當一杯加料的手搖飲。

金管會每三年都會檢討一次旅平險中的「意外死亡及失能給付」和「意外醫療給付」的標準費率，上次檢討是2021年，當時也是調降意外死亡及失能給付10%，三年後再降10%，等於已是連兩次調降。

保險局副局長蔡火炎說，調整是用實際損失和預期損失做比較，當實際損失低於預期時，就會有調整空間，金管會評估2021年至今旅平險中的「意外死亡及失能」的損失經驗，並與業者、產壽險公會、精算學會及周邊單位討論後，認為調降10%是較穩健且可兼顧民眾權益。

至於「意外醫療」則維持不變也是看損失經驗，蔡火炎說，旅平險損失理賠會有波動情況，評估後認為意外死亡及失能有調降空間，但意外醫療比意外死亡的損失率更不穩定，因此暫時未調整「意外醫療」，將等下一次檢討再來觀察。

調整費率表後，7月起只要有銷售旅平險的產、壽險業者，就會依新費率表計算保費，保費就會跟著調降；或民眾是以同樣的保費預算，7月起就可以買到更高保額。

以個人國外旅遊五日，投保意外身故保額1,000萬元的旅平險、並附加意外醫療保障100萬元來看，目前保費是779元，從2024年7月1日起，保費則可降到719元，民眾保費可以省60元，降幅約7.7%。

因應7月新制上路，壽險業者說，民眾旅遊有其規劃，旅平險通常都會搭配旅遊行程購買，若規劃在7月後旅遊，可以7月後再買，但若已經是上半年要去旅遊的，仍得用目前費率。

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