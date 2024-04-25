三商美邦人壽宣布發債50億元！5大壽險合計達1180億元

三商美邦人壽（2867）25日公告，將發行10年期以上累積次順位公司債，金額上限為50億元，加計先前已宣布發債的國泰人壽、南山人壽、富邦人壽與新光人壽，今年五大壽險公司的發債額度便高達1,180億元、超越去年全年、六大壽險合計發債金額1,100億元。

三商美邦人壽公告，董事會決議擬以公開募集方式發行十年期累積次順位普通公司債，上限新台幣50億元，得採一次或分次發行，發行期間為十年。

三商美邦人壽指出，本次募得價款的用途，主要是用於強化財務結構、提升資本適足率，目前正在與數家銀行洽談中。票面利率部分，則依公司債發行市場狀況，授權董事長決定，預計會比照各家壽險業的票面利率發行。

而在三商美邦人壽宣布發債前，包括國泰、南山、新光及富邦等壽險業者的發債計畫均已出爐，四大壽險合計發債1,130億元，加計三商美邦人壽，發債規模達1,180億元。

其中，國壽將發行10年期以上次債、額度500億元，創國壽最大發債籌資紀錄。據了解，國壽的新台幣10年期次債利率為3.7%，15年債利率為3.85%，10年期還加發一檔美元次順位債，利率為5.8%。

南山人壽擬發債300億元，10年期利率3.75%、15年期為3.88%；新光人壽將發行10年期次債80億元，正在找公股行庫保證，預計發行利率為4%。

2023年六大壽險全數發行次債籌資，國泰人壽發債350億元，富邦人壽250億元居次，南山人壽發債150億元；台灣與新光人壽去年均發行130億元，凱基人壽發債100億元，六大壽險合計發債規模為1,100億元。

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