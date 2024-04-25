金融業首家 玉山數位及電支帳戶開戶通過碳足跡認證

為接軌國際永續趨勢並以實際行動響應政府淨零排碳目標，玉山持續將永續ESG嵌入各項金融產品與服務中，領先同業宣布玉山數位及電子支付帳戶開戶服務已取得ISO14067碳足跡認證，為台灣首家通過碳足跡認證開戶服務的金融機構。

開戶是顧客使用金融服務的起點，透過帳戶可以接續進行轉帳、貸款、投資等衍生金融需求，玉山透過減少紙張使用、節省能源來降低碳足跡，致力從金融服務旅程的開始打造零碳金融生活圈，以完整產品服務生命週期檢視線上申請、開戶審查、原料取得與廢棄處理等流程，進行嚴格的碳足跡盤點，經台灣檢驗科技公司SGS的獨立第三方驗證，通過ISO14067碳足跡認證。這也是玉山繼發行台灣首張零碳信用卡、無實體信用卡、零碳ATM服務及玉山支付碳帳戶後，再次以具體行動實踐零碳金融的決心。

此外，玉山已打造新一代「e指申請平台」，顧客只需填寫一次資料，即可同時於線上申請開立台幣、外幣帳戶、申辦信用卡、個人信用貸款、房屋貸款、證券帳戶及複委託帳戶等七項服務，透過數位化與無紙化減少可能產生的碳排放量。未來，玉山將持續深耕永續金融、接軌國際、精進各項營運與提升韌性管理，發揮正面影響力與志同道合夥伴攜手打造更美好的未來。

為讓顧客體驗便捷的數位金融服務，即日起至2024年6月30日止，於線上首次開立台幣及外幣數位帳戶，流程輸入活動代碼「JPY2800」，並以該數位帳戶成功買入外幣任一筆，即可獲贈日幣2,800圓。此外，玉山Wallet開通電子支付帳戶並綁定玉山熊本熊卡，於日本PayPay商店消費享最高8.5%回饋，於國內45萬台灣Pay、TWQR商店付款隨機最高可折抵新台幣1,000元。

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