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元大金代子公司發重訊 元大銀行總經理由翁素卿出任…待金管會核准

中央社／ 台北25日電
元大金今天代子公司元大銀行發布重訊，元大銀行總經理一職，由元大金總稽核翁素卿出任。本報資料照片
元大金今天代子公司元大銀行發布重訊，元大銀行總經理一職，由元大金總稽核翁素卿出任。本報資料照片

元大金今天代子公司元大銀行發布重訊，元大銀行總經理一職，由元大金總稽核翁素卿出任，將待主管機關核准新任人事案，在生效日之前由執行副總經理邱文卿暫代總經理職務。

根據元大金網站資訊，翁素卿擔任元大金總稽核、副總稽核與元大銀行副總經理。未來將輔助新任銀行董事長張財育，以嚴謹風險控管，持續帶動銀行業務成長。

至於金控總稽核遺缺，元大金昨日重訊公告，因職務調整，總稽核改由趙松山出任；而元大銀總經理和元大金總稽核人事案，都須待主管機關核定後生效。

元大金 銀行業

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