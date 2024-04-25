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布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上

5月台股期指跌285點

中央社／ 台北25日電

台北股市今天終場跌274.32點，收19857.42點。5月台指期以19885點作收，下跌285點，與現貨相較，正價差27.58點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨 點、6月期貨 點。

台股今天終場跌274.32點，收19857.42點，成交金額新台幣3597.13億元。

5月台指期貨以19885點作收，跌285點，成交9萬5501口；6月期貨以19876點作收，跌274點，成交994口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台指期 台灣期貨交易所

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