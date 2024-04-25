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宏致集團攜手愛心獎 贈南投縣水里鄉行動圖書車

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
宏致集團攜手愛心獎 贈南投縣水里鄉行動圖書車。宏致／提供
宏致集團攜手愛心獎 贈南投縣水里鄉行動圖書車。宏致／提供

宏致電子（3605）專注本業發展外更積極投身公益，秉持「獨行善不如眾行善」信念，已累計捐贈近百台以優良員工命名的公益車輛至偏遠地區，今年的首部曲「牽手號」行動圖書車，將落腳在南投縣水里鄉，因南投幅員遼闊、山區偏鄉地勢起伏，交通不便，希望透過定點巡迴服務，縮小城鄉資源差距，讓偏鄉孩子都能方便的借閱書籍。

2023年宏致電子袁万丁董事長榮獲港澳台灣基金會第18屆2023「全球華人愛心獎」的殊榮時，在瞭解「全球華人愛心獎」創辦人林添茂先生以傳揚愛心、鼓勵善行、匡正社會風氣，將愛心種子撒播華人世界每個角落的理念後，本次行動圖書車一改以往以優良員工命名方式，特以創辦人及其夫人陳鳳招命名，並取名「牽手號」，以感念創辦人的高風義節，並深入地方，實現「愛心水滴‧匯流成海」的願景。

捐贈儀式於4月24日假南投縣成城國小舉行，袁万丁親率團隊，將行動圖書車鑰匙進行交付，由南投縣政府文化局長林榮森、水里鄉長葉銘豐代表受贈並回贈感謝狀，並在成城國小謝濰萁校長、水里商工徐文法校長的共同見證下傳遞這份愛心。

南投縣政府文化局長林榮森表示：「閱讀是拓展視野的重要利器，因此，我們積極推動南投縣閱讀風氣、館藏及借閱率的提升，但偏遠地區推行不易。特別感謝袁董事長捐贈行動圖書車給南投縣水里鄉，非常切合南投縣目前的需求，我們會將行動圖書車做最好的運用。」

水里鄉長葉銘豐在獲贈後表示：「水里鄉目前僅一座圖書館，礙於幅員遼闊無法照顧到所有鄉民。未來藉由這輛行動圖書車，可以定期到偏遠的校園、社區及老人會館進行巡迴，將書籍的知識帶進偏鄉。」

袁万丁說：「我們期望透過閱讀與知識的力量，培育下一代具備國際觀及開闊的視野，這是宏致願意持續捐贈行動圖書車的原因。我們長期回饋社會並以優良員工來命名行動圖書車，很榮幸於去年底獲香港愛心獎的表揚。愛心獎是每年進行評選，表揚華人地區對社會與公益做出貢獻的慈善家並頒發獎金。很高興跟大家分享，我們希望建立善的循環，讓地方上可以好好運用這輛行動圖書車。」

宏致集團攜手愛心獎 贈南投縣水里鄉行動圖書車。宏致／提供
宏致集團攜手愛心獎 贈南投縣水里鄉行動圖書車。宏致／提供

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