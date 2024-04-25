商品產地標示錯誤！供貨商與平台業者雙雙遭公平會開罰

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經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
雅虎（Yahoo）。聯合報系資料照。路透 湯淑君
雅虎（Yahoo）。聯合報系資料照。路透 湯淑君

雅虎資訊股份有限公司台灣分公司、富邦媒體科技股份有限公司（8454）及安伯特實業股份有限公司分別於Yahoo 奇摩購物中心網站，及 momo 購物網站銷售方向盤套商品，廣告刊載商品產地為台灣，但實際上是在中國生產，涉有廣告不實，違反《公平交易法》第21條第1項規定，處安伯特公司10萬元罰鍰，另處雅虎公司及富邦媒體公司各5萬元罰鍰。

公平會表示，業者於廣告宣稱產地為台灣，讓消費者認為商品為台灣製造或原產地為台灣，由於消費者會因商品的製造地或原產地等差異，產生不同的信賴程度，因此商品的產地往往是影響其交易決定之重要參考因素。

本案依據供貨商安伯特公司自己承認商品產地原為台灣，後來因故改至中國生產，因疏漏而未同步更新廣告所載產地資訊，因此廣告宣稱使人誤認產地為台灣，屬虛偽不實及引人錯誤的表示，違反前述《公平交易法》規定。

公平會提醒業者，商品原產地如果有所變更，應檢視修正商品的廣告內容，以確保商品相關資訊與實際情形相符，以維護消費者權益及避免觸法。

富邦媒 廣告不實 消費 雅虎

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