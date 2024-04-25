勤業眾信攜手 Fioneer 與政大 共同探討金融永續議題

勤業眾信聯合會計師事務所24日攜手Fioneer與政治大學金融科技研究中心舉辦「金融創新∞前瞻永續研討會：Resilience x Opportunities x Impact」，為因應國際低碳轉型、永續金融與相關法規等壓力和變化，金融機構應利用數位解決方案，梳理多源頭的ESG數據，將永續部門自被動的成本中心，轉化為積極的利潤中心，提高數據的通透性和應用價值，以提升金融業本身的ESG績效，進而協助客戶實踐淨零目標。

勤業眾信永續轉型服務團隊執行副總經理李介文表示，金管會發布「綠色金融行動方案3.0」，以三大核心策略、五大推動面向支持台灣淨零轉型，其中，在「布局」推動面向中，期待金融機構瞭解其自身及投融資組合的碳排放情形、規畫中長程減碳目標及策略，並評估氣候變遷對金融業者及市場可能帶來的影響。

勤業眾信建議，金融機構接軌國際標準「碳會計金融合作夥伴關係」及「科學基礎目標倡議」，推動投融資部位碳排的檢視與管理、制定減碳目標。隨著碳管理要求的深化，金融機構除了應思考如何採用更加可視化且即時的方式管理碳排放資訊、洞察碳排熱點及趨勢，更應搭配內部碳定價管理工具，結合碳價指標鼓勵業務單位調整投融資決策，才能精準依照不同資產別及產業別進行深度減碳與議合，進一步引導資金注入永續發展領域發揮金融核心影響力，達成淨零轉型目標。

「永續關鍵績效指標引擎」平台，提昇金融ESG數據科技即戰力，釋放永續商業潛能

Fioneer大中華區資深業務總監Vicky Lin表示，Fioneer 總部位在市場前沿，擁有長期發展ESG解決方案的團隊。其ESG KPI Engine數位平台解決方案協助金融業者達成淨零目標，並利用平台科技力協助轉化數據為戰鬥力，協助金融機構實現業務及角色轉型。自平台問世以來，已協助數家銀行客戶上線，進行實際的財務碳排、實體風險及淨零等資料統協及計算運作。

Fioneer ESG Solution CEO Maria Patschke在研討會上分享了數個實際客戶案例，說明ESG 資料統協及ESG KPI Engine數位平台的各項功能。該解方支援範疇三15項子項目，不僅支持PCAF所有資產類別計算及最新標準，與銀行和保險公司的法規要求保持一致，並與企業永續報告指令、歐盟永續分類標準、國際永續準則委員會、氣候相關財務揭露等多項國際準則與規範相容，透過滾動調整持續更新內容，確保符合金融業最在意的合規延續。

此外，ESG KPI Engine更可運用AI智能幫助檢測資料異常，提供可溯、可稽核的報告，確保達成100%投融資組合涵蓋率；同時，ESG KPI Engine也被列入聯合國環境規畫署金融倡議氣候風險工具資料庫的推薦選單當中，充分肯定了此數位解決方案的有效性。

響應淨零行動 融入管理循環 數位工具助攻永續發展

勤業眾信管理顧問股份有限公司副總經理蔡沛成表示，金融業需充分應用數據做前瞻性預估分析，提升決策品質；同時應整合各項新興數位工具，將碳數據與目標落實在投融資風險評估程序中，建立完整的PDCA管理循環。藉由更有效地應用碳數據和永續績效，以落實淨零承諾和永續發展的長期目標。

勤業眾信管理顧問股份有限公司副總經理林宛芳表示，透過分析永續指標，金融機構能更快速理解業務與投資決策的永續風險和機會，制定相應管理策略。

勤業眾信提供金融機構完整的雙軸轉型服務，從永續諮詢服務到數位化平台導入，規畫一套完整的永續數位化發展藍圖，建立漸進式最小可行性產品落實計畫，快速展現數位化可行性與效益，穩健地協助金融機構持續邁向永續目標。搭配Fioneer提供的金融服務解決方案ESG KPI Engine，持續建置符合金融業的ESG指標、財務碳排、實體風險、永續金融、淨零等管理模組，並且具備共同創新的彈性擴充能力，為金融業打造一個立即使用且滿足永續管理的數位平台方案。

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