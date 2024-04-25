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誠美材今召開董事會 何昭陽及兩名獨董批召集程序違法

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
誠美材董事長何昭陽批所通過的董事名單不合程序。圖／何昭陽提供 楊伶雯
誠美材董事長何昭陽批所通過的董事名單不合程序。圖／何昭陽提供 楊伶雯

誠美材日前召開董事會通過董事提名名單，但董事長何昭陽認為不合程序，24日正式行文並親自將董事提名名單送交證交所；誠美材25日將召開董事會，報告上次會議紀錄及執行情形，何昭陽及兩名獨董發出聯合聲明，強調召集程序違法、召集實體無理由、視開董事會為兒戲。

誠美材在4月23日召開董事會，提出董事候選人名單，且已在公開資訊觀測站上公告，董事候選人包括連巍鐘、宋妍儀、黃江煌、晟霖投資法人代表甘錦地、甘霖國際物流法人代表林暉育、亞伯拉罕投資法人代表林志蓁，獨立董事則是林億彰、何珩禎、陳奕良。

但董事長何昭陽認為，名單的通過不合程序，將追究相關人等對公司背信、偽造文書等相關法律責任；同時在昨日將董事提名名單親自送交證交所，且懇請金管會等相關主管機關、投資人保護中心、股務代理機構，能正視此違法情事，維護廣大股東權益及集中交易市場秩序。

何昭陽表示，4月23日由董事長召開董事會，依照公司法第 192 條之1規定，提出董事（含獨立董事）候選人名單，經董事會確認，依法由董事長裁示該份董事候選人名單送股東常會投票。此董事候選人名單已經合法程序應列入股東會議程。

有關董事提名名單一事，誠美材昨日也發出七點聲明回應澄清，且在今日再召開董事會，將針對上次會議紀錄及執行情形提出報告；何昭陽接到開會通知，但他獲得獨立董事劉韋廷、張祖恩支持，發出聯合聲明，痛批今日董事會召集程序違法、召集實體無理由，視開董事會為兒戲。

聲明表示，誠美材4名董事共同召集的董事會之召集程序，應屬違法，4名董事所召集的4月25日董事會不符合公司法第203條規定，董事會召集程序違法，自始無效；且所列提案內容，均經4名董事在4月23日董事會中提出，並上傳至公開資訊觀測站，認為4名董事主張反覆，毫無理由。

聲明強調，4月23日已召開董事會，並經全體董事出席，完成開會程序；4名董事竟謊稱董事長不為召開，並於4月23日董事會甫結束後，又將於4月25日召開董事會，討論已經公告上傳公開資訊觀測站之董事提名名單，顯將公司治理當作兒戲，製造公司動盪，無視廣大股東權益，玩法弄權，應嚴重譴責。

聲明指出，為維護公司權益，特別發出聲明，期盼公司能回歸正軌，專注本業，以維護股東利益。

誠美材董事會開會通知，但不被何昭陽接受。圖/何昭陽提供
誠美材董事會開會通知，但不被何昭陽接受。圖/何昭陽提供

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