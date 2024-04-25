家樂福聯名卡 傳中信銀有興趣

信用卡市場可能再出現大洗牌，市場聚焦家樂福聯名卡下一個接棒銀行。原本今年中旬將到期的玉山銀家樂福聯名卡，傳出已經再次續約到明年8月，但銀行業者近期透露，家樂福大股東統一集團釋出與銀行合作發卡策略調整，偏向以整個集團旗下品牌，尋找單一銀行合作，由於規模甚大，傳出中信銀等大型消金銀行合作機會甚高。

中信銀昨（24）日表示，無法評論。統一昨日則回應，現有合約仍在執行中，一切依照合約辦理。

家樂福聯名卡恐引發信用卡版圖挪移

玉山銀與家樂福合作發行的聯名卡，合約原本至2024年8月，銀行業者近期透露，家樂福與玉山銀的聯名卡合約再次延期一年，延到2025年8月，目前玉山銀網站仍可以申辦家樂福悠遊聯名卡。

該卡是玉山銀最具代表性的聯名卡之一，雙方合作愉悅，玉山銀也有意願積極留下，但變數出現。

去年起金融圈盛傳，中信銀積極爭取家樂福股東統一集團支持，希望可以一舉拿下家樂福聯名卡發行權，今年中信銀再度被金融市場點名，有機會與統一集團合作發卡，原因在於，銀行業者近期接觸統一集團後，發現統一集團在正式收購家樂福後，對家樂福聯名卡下一步合作意願，偏向希望以與統一集團整體品牌合作為主、與單一銀行合作，傳出近期將進入招標。

統一（1216）集團旗下品牌包括家樂福、星巴克、7-ELEVEN 等多項品牌，都屬人氣品牌且實體通路甚多，合作品牌範圍與成本過大，部分銀行打退堂鼓，市場認為，最有機會合作對象以大型消金銀行為主，其中中信銀勝率高。

統一集團是許多銀行的重點合作客戶，但7-ELEVEN的ATM機台由中國信託銀行為主，顯示中信銀與統一淵源甚深；此外，中信銀要迎戰北富銀COSTCO聯名卡勁敵，如果可以拿下百萬發卡量的家樂福通路合作信用卡，就可以彌補大賣場通路。

一家選擇觀望的銀行高層指出，該案涉及的實體通路過多，光是建置成本評估規模就相當可觀；另一家銀行高層回應，該合作方式站在統一集團立場是相當有助益，但對銀行來說要先面對龐大的成本支出，由於數字比與單一一家企業合作發行聯名卡的成本還龐大，讓部分銀行直接選擇不評估。

金融圈人士指出，通常集團要與銀行合作發卡，方式包括認同卡，可以用企業推出的點數串聯，在該企業集團的品牌之下都可以使用。

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