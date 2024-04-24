元大人壽關懷社區鄰里 宣導金融防詐、守護高齡
隨著金融服務愈趨數位化，金融詐騙也以不同形式愈趨氾濫，根據刑事局統計，詐騙案件增加速度逐年攀升，2023年相較於2020年已增加逾百分之五十，儼然成為社會安全一大隱憂。為此，元大金控（2885）旗下元大人壽發揮友善鄰里的精神，在今年3月底與台北市松山區松基里攜手舉辦一場「樂齡守護列車暨防詐騙宣導活動」，針對65歲以上的長輩宣導金融防詐騙知識，希望藉此守護長輩們的「養老本」。
此次活動當中，元大人壽講師除了分享「元大人壽金融防詐騙9笈」外，也特別邀請元大銀行主管分享自身阻詐經驗。元大銀行主管回憶辦理業務的過程中，察覺到一筆金流有問題，便立即請客戶再次確認收款對象，事後證明確實是一樁詐騙案，成功阻詐讓身為金融從業人員的自己和同事都深受鼓舞。
台灣即將於2025年步入超高齡社會，因為高齡數位落差的關係，許多長輩對於資訊獲得的來源過於單一，或是對於網路的不熟悉而成為詐騙集團下手的目標。根據數位發展部統計，近半數65歲以上長輩不會使用網路，因此，元大人壽「樂齡守護列車暨防詐騙宣導活動」結合縮短高齡數位落差的課程，帶領長輩學習如何上網並安全正確的使用網路，以及如何辨別網路金融詐騙等，以降低被詐騙的風險。
「樂齡守護列車」於2022年首航，迄今已舉辦超過20場相關活動，元大人壽熱情的志工們足跡遍及台北市、新北市、桃園市及台中市，關懷對象不僅是鄰里長輩，也有日照中心的長輩，秉持「給一個機會幫助他人 同時也幫助自己」的企業經營理念，元大人壽志工期望守護更多長者，降低社會弱勢群體被詐騙的風險，為社會安康盡一份心力。
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